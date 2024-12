Programa desBRAva do Grupo Bradesco Seguros é eleito “Inovação do Mês de Dezembro” pela Qorus

A iniciativa tem o objetivo de fomentar a cultura de inovação dentro da companhia – O programa DesBRAva, do Grupo Bradesco Seguros, foi escolhido como a “Inovação do mês de dezembro” pela Qorus, ecossistema global que tem como objetivo reinventar e acelerar a transformação digital no setor financeiro e segurador. Com esse reconhecimento, o programa se classifica como finalista para a premiação anual Qorus Innovation in Insurance Awards 2025.

O DesBRAva, lançado em 2024, é uma iniciativa para formar influenciadores de Inovação na companhia, com objetivo de proporcionar aos funcionários conhecimento em competências, metodologia, visão estratégica e ferramentas de inovação. O projeto piloto teve duração de três meses e contou com 30 profissionais de diversos cargos e empresas do Grupo Segurador, que participaram de workshops, webinars, rodas de conversas, expedições pelo ecossistema de inovação e experiências gamificadas ao longo do curso.

Para José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados do Grupo Segurador, essa é uma conquista de toda a equipe que idealizou e conduziu o projeto. “Esse reconhecimento é um verdadeiro prêmio para o time de inovação, que junto com o time de RH, se mostrou tão dedicado em desenvolver e estimular a cultura de inovação dentro da companhia. O que estamos semeando hoje é em prol de projetos futuros, e comprova que a inovação é uma jornada compartilhada”.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.