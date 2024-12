CVG-SP elege por aclamação Anderson Mundim Martins como novo presidente

Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência e vice-presidente do CVG-SP na atual gestão, ele substituirá Marcio Batistuti na presidência da entidade, a partir de janeiro. O Clube Vida em Grupo São Paulo (CVG-SP) realizou assembleia para eleição de diretoria para a gestão 2025/2026, no dia 18 de dezembro, no Terraço Itália, em São Paulo (SP). A chapa única liderada pelo atual vice-presidente Anderson F. Mundim Martins, que também é Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, foi referendada pelo Conselho Consultivo do CVG-SP e eleita pelos associados presentes na assembleia.

O novo presidente eleito substituirá no cargo Marcio Batistuti, diretor Comercial da MAG Seguros, que encerra no final de dezembro a gestão 2023/2024. Batistuti, que não pode comparecer à assembleia para fazer a transmissão de cargo, enviou um vídeo saudando a nova diretoria. “Infelizmente, não pude estar presente em um momento tão especial. Desejo sucesso ao Mundim e diretoria, o CVG-SP está em ótimas mãos, contem comigo”, disse.

Metas do novo presidente

Em seu discurso de posse, Mundim agradeceu aos ex-presidentes do CVG-SP, Silas Kasahaya e Marcos Kobayashi, pela sua participação na diretoria na gestão de ambos e, ainda, ao atual presidente Marcio Batistuti e ao vice-presidente Gustavo Toledo pela indicação e apoio à sua candidatura. “Agradeço a Deus e peço que me dê muita sabedoria, força e tempo para gerir o CVG-SP, juntamente com toda a diretoria, com bastante propriedade”, disse.

O novo presidente contou que na sua carreira de 28 anos na área de seguros, atuou nos últimos dez anos na área de benefícios. Nas áreas de seguro de vida e previdência, em especial, ele trabalha há dois anos. “Modestamente, aprendi nesse período que os seguros de pessoas podem crescer muito. Para tanto, precisamos de cada corretor, cada assessoria e cada seguradora para conscientizar a população sobre a importância do seguro de vida”, disse.

Mundim adiantou que uma de suas metas de gestão será expandir a atuação do CVG-SP para o interior do estado. Nas ocasiões em que percorreu algumas cidades paulistas, ele observou que o seguro de vida ainda não é prioridade entre os corretores de seguros e tampouco difundido como deveria para a população. “Conto com a diretoria do CVG-SP para divulgar para esse público o seguro de vida, um ramo tão nobre, mas pouco reconhecido”, disse.

Mundim, que mantém ótimo relacionamento com corretores de seguros, afirmou que também pretende empreender iniciativas que levem ao aumento da força de venda do seguro de vida. Para tanto, seu público-alvo serão os profissionais que comercializam exclusivamente o seguro de automóvel. “Hoje, a missão da diretoria é mostrar aos corretores ‘automoveleiros’ que vender seguro de vida é tão ou mais rentável que o seguro auto e menos concorrido”, disse.

O novo presidente agradeceu as autoridades presentes no evento, a maioria composta por representantes dos corretores de seguros, e disse que outra meta é unir as entidades de seguros em torno do CVG-SP, sobretudo os CVGs de outros Estados. “Vamos conversar e nos organizar para juntos fortalecermos os produtos de vida. Para isso, precisamos da união de todos, incluindo corretores e assessorias”, disse.

Agradecimento especial

O diretor de Relações com o Mercado, Renato Barbosa, que conduziu a cerimônia de eleição e posse da nova diretoria, comentou as ações da atual gestão, destacando como principal o inédito Prêmio Seguro Paulista, que elegeu por meio do voto online de corretores os melhores profissionais que atuam na linha de frente das seguradoras associadas ao CVG-SP. A entrega do troféu foi realizada no dia 9 de dezembro para os vencedores em quatro categorias.

“Recebemos 3.067 votos únicos de corretores de seguros, que elegeram, entre os 40 profissionais indicados por seguradoras beneméritas do CVG-SP, aqueles que melhor os atendem, e isso foi muito importante” disse. Ele também fez um agradecimento especial à gestora do CVG-SP, Lúcia Gomes. “Você é insubstituível, seu trabalho e dedicação ao CVG-SP não tem preço”, disse.

Marcio Batistuti também registrou em vídeo seu agradecimento à sua diretoria e à gestora do CVG-SP. “Lúcia, sem dúvida, o sucesso das ações do CVG-SP tem muito do seu trabalho. Muito obrigado”, disse. Renato Barbosa, que passa a compor a diretoria de Relações com o Mercado como diretor adjunto, se despediu do cargo de titular da pasta. “Foi uma grande satisfação participar desta diretoria e conectar o nosso mercado”, disse.

Nova diretoria do CVG-SP – Gestão 2025/2026

Presidente: Anderson F. Mundim Martins (Bradesco Vida e Previdência)

Vice-presidentes: Gustavo Alves de Toledo (MetLife) e Joana Barros Salgueiro Santos (Alfa Previdência e Vida)

Diretor Administrativo Financeiro: Paulo Rogério de Lima (Icatu Seguros)

Adjuntos: Aline Accacio Benzecry (Seguros SURA), Carlindo Boaventura Ferreira (CBJR Boaventura), Gustavo Rey Carvalho (AXA do Brasil) e Renato dos Santos Ribeiro (SulAmérica)

Diretor de Relações com o Mercado: Marcos Vinicius Z. N. Salum (Swiss Re)

Adjuntos: Bruno de Carvalho Perassoli (Bradesco Vida e Previdência), Fabiano Sardá (Mawdy),

Hélio Opipari Júnior (Padrão Opipari), Josusmar Sousa (Mister Liber), Lupércio Biscaro Neto (Tokio Marine), Mario Jorge Pereira (Samplemed) e Renato C. Cunha Barbosa (R&D Life)

Diretor de Seguros: Tiago Vicente de Moraes (Seguros Unimed)

Adjuntos: Asenate Maria de Souza Ferreira (Porto Seguro), Hilca Gonçalves Vaz de Matos (MAPFRE Seguros), Marcelo de Paula Souza (MAG Seguros), Rogério Abreu de Araújo (TGL Consultoria) e Waldemir Fiorio Junior (MAG Seguros)

Comissão Fiscal – Presidente: Alessandra Martins Monteiro (Swiss Re)

Membros efetivos: Alexandre Vicente da Silva (HDI Seguros) e Ana Flávia Ribeiro Ferraz (Bradesco Vida e Previdência)

Suplentes: Leandro Cordeiro Silva (Zurich Seguros) e Paulo Henrique Gomes (Capemisa Seguradora)