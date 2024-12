Movimento Minha Vida Protegida fecha 2024 com mais de 1.600 multiplicadores e 640 mil pessoas impactadas

Já estão sendo preparadas ações para 2025, tendo destaque o Encontro Nacional que acontece em junho – O Minha Vida Protegida, movimento nacional de conscientização sobre a importância da proteção e planejamento financeiro por meio do seguro de vida, realizou um encontro online nesta quinta-feira, 19 de dezembro, para fechamento de 2024, reunindo seus embaixadores, apoiadores e multiplicadores.

Em seu segundo ano, o movimento Minha Vida Protegida contabilizou mais de 1.600 multiplicadores, que atuaram na realização de 28 oficinas e encontros de qualificação. O site oficial minhavidaprotegida.com.br registrou 2.700 acessos. O movimento está presente nas redes sociais Instaram, LinkedIn, TikTok, YouTube e Facebook, que, somadas, possuem 5.937 seguidores, com alcance de 576 mil pessoas e mais de 640 mil visualizações.

Além de encontros próprios realizados em todo o País (Belo Horizonte-MG, Ipatinga-MG, Manaus-AM, Rio de Janeiro-RJ, Barueri-SP), os representantes também levaram o movimento a grandes eventos do setor de seguros, como o Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, no Rio de Janeiro, e o CQCS Insurtech & Inovação, em São Paulo.

Foram enviados 100.270 emails de convite para participação nos encontros aos profissionais do setor, com taxa de abertura de 32.3%, o que demonstra um bom nível de interesse.

Os participantes do movimento representam todas as regiões brasileiras. A maior parte está no estado de São Paulo, o que é natural, já que detém a maior participação do mercado, sendo 33,2%. Em seguida vêm Rio de Janeiro (12,6%), Minas Gerais (10,9%), Paraná (6,5%), Rio Grande do Sul (5,2%), Santa Catarina (3,5%), Bahia (3,4%), Mato Grosso (3,4%) e outros (17,8%).

O grande volume de participantes são profissionais de corretoras de seguros: 80,5%. Executivos de seguradoras representam 10,4%. Depois vêm: assessorias de seguros (4,5%), administradoras de benefícios (0,4%), empresas de tecnologia (0,4%), de capacitação e treinamento (0,4%), insurtechs (0,3%), educação e ensino (0,2%), e outras (2,9%).

“Os corretores de seguros desempenham uma função essencial, de consultores, como especialistas em riscos e na necessidade do cliente. São também os porta-vozes do setor na disseminação da cultura do seguro, além de fontes de informações preciosas às seguradoras, permitindo que as companhias avancem na oferta de produtos e serviços inovadores”, justifica o corretor de seguros idealizador do Minha Vida Protegida, Rogério Araújo (TGL Seguros – Belo Horizonte-MG).

“Com seu conhecimento e dominando bem as características do seguro ofertado, o corretor pode contribuir para que a experiência deste cliente seja a mais completa e a melhor possível. Por isso, é importante participar de capacitações e reconhecimentos realizados pelas companhias para esses profissionais”, completa.

Em 2024, o movimento Minha Vida Protegida contou com o apoio das seguradoras: Allianz, Azos, ALM, Bradesco Vida e Previdência, Capemisa, Centauro, FF, HDI, Icatu, MAG, MAPFRE, MBM, MetLife, Porto, Seguros Unimed, SulAmérica, Tokio Marine e Yelum. Também teve apoios institucionais: CCSRJ, Cosvale, CSP Bahia, CVg-SP, MDRT. Sincor AM-RR, Sincor-CE. Sincor-Mg, Sincor-PA, Sincor-SP, UCS. E da mídia especializada: CQCS e SeguroCast.

“O seguro de vida proporciona benefícios à família do segurado e a ele mesmo em vida – não somente coberturas de doenças graves, invalidez ou incapacidade temporária, mas também liberação de riqueza e alavancagem patrimonial. Se cada brasileiro economicamente ativo e responsável financeiramente conhecer esses benefícios, dificilmente deixará de contratar uma apólice de seguro de vida”, defende Rogério Araújo.

Em sua visão, a educação financeira é fundamental no nosso país e a educação securitária também é muito importante, pois todo planejamento financeiro tem que começar pela proteção. “Não dá para guardar dinheiro ou investir se não tiver uma proteção financeira para evitar ou minimizar riscos que possam comprometer o presente e o futuro”, diz.

Para 2025, já estão sendo planejadas diversas ações, tendo destaque o Encontro Nacional Minha Vida Protegida, que acontecerá durante dois dias (a serem definidos) no mês de junho em São Paulo.

“O movimento Minha Vida Protegida já está consolidado em todo o Brasil, mas precisamos continuar com as oficinas de qualificação e com os encontros para não se perder esse propósito. Ainda há muito trabalho pela frente para aumentarmos a participação dos brasileiros no seguro de vida”, reconhece. “Vamos continuar fortes e atuantes em 2025, o próximo ano promete muito trabalho em prol da cultura do seguro de vida, tanto para os corretores comercializarem, como para a sociedade se proteger”, conclui.

Foto: Divulaçao do seguro de vida pelo MVP.