Quem investe em previdência privada poupa 40% mais e planeja melhor o futuro, revela pesquisa

Apenas 21% dos que possuem planos preferem viver o presente sem poupar, contra 43% dos que não contam com essa modalidade de investimento – Brasileiros que investem em previdência privada conseguem poupar, em média, 40% mais do que aqueles que não possuem um plano, além de apresentarem hábitos financeiros mais saudáveis. O dado faz parte de uma pesquisa encomendada pela Bradesco Vida e Previdência ao Instituto Datafolha.

Além da maior capacidade de economizar, 82% das pessoas que investem em previdência privada afirmam ter metas e objetivos financeiros bem definidos para o futuro, índice superior ao dos que não possuem o benefício (66%).

Outro achado do levantamento trata da relação entre previdência privada e consciência financeira, ao apontar que 43% dos respondentes que não investem na modalidade preferem focar no presente, sem se preocupar com o amanhã. Entre aqueles que possuem um plano de previdência, o percentual cai para 21%, demonstrando uma maior preocupação com a estabilidade financeira a longo prazo.

Para Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência, os resultados do estudo reforçam a importância da previdência privada como ferramenta para a construção de um futuro financeiramente mais seguro. “Os dados mostram que a previdência privada não é apenas uma forma de complementar a aposentadoria, mas também um instrumento essencial para o planejamento e a disciplina financeira”, destaca o executivo.

Scripilliti acrescenta que a mudança de mentalidade sobre o planejamento financeiro é um passo essencial para garantir segurança e qualidade de vida no futuro. “Estamos observando um amadurecimento na forma como os brasileiros lidam com o dinheiro, e a previdência privada desempenha papel fundamental nesse processo. A pesquisa reforça que investir nessa modalidade ajuda a consolidar hábitos financeiros mais saudáveis e a construir um amanhã mais tranquilo”.

Metodologia

Realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Bradesco Vida e Previdência, a pesquisa, de abrangência nacional, entrevistou 2.007 pessoas com idade a partir de 16 anos em dezembro de 2024. O estudo teve como objetivo medir o conhecimento do brasileiro sobre a previdência privada.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdênci