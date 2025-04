Quatro em cada dez brasileiros que não investem em Previdência Privada acham que a modalidade é destinada somente aos mais ricos

Uma pesquisa encomendada pela Bradesco Vida e Previdência ao Instituto Datafolha apontou que 41% dos brasileiros que não possuem previdência privada acreditam que essa modalidade de investimento é destinada apenas a pessoas com alto poder aquisitivo. No entanto, é possível iniciar um plano de previdência privada com valores acessíveis, a partir de R$ 50 por mês.

Outro achado do levantamento indica que apenas 9% das pessoas pertencentes ao grupo que não possui previdência privada conhecem os benefícios fiscais proporcionados pela modalidade. Entre aqueles que já investem em um plano, a taxa de conhecimento sobe para 45%.

“Muitos brasileiros ainda acreditam que a previdência privada é um investimento inacessível, restrito a um público de alta renda, o que não corresponde à realidade. Hoje, temos planos extremamente acessíveis que possibilitam participação até nos mercados globais. Já a falta de conhecimento sobre os benefícios fiscais demonstra a importância da educação financeira para que o investidor possa tomar decisões mais informadas e estratégicas”, explica Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Metodologia

Realizada pelo Instituto Datafolha a pedido da Bradesco Vida e Previdência, a pesquisa, de abrangência nacional, entrevistou 2.007 pessoas com idade a partir de 16 anos em dezembro de 2024. O estudo teve como objetivo medir o conhecimento do brasileiro sobre a previdência privada.

