Zurich Seguros alcança bom desempenho no Paraná em 2024 e expande ações de sustentabilidade para a região

Filial de Curitiba, praça estratégica para a companhia na região sul, registra crescimento de 11% nas vendas via corretores de seguro; seguro residencial é destaque – Não por acaso, a Zurich escolheu o Paraná para a sua primeira Caravana Zurich itinerante do ano de 2025. A filial desponta como uma das mais bem posicionadas para os negócios da seguradora na região Sul, registrando crescimento de 11% em prêmio emitido via corretor de seguros na região.

Dentre os segmentos de seguros que apresentaram melhor desempenho em 2024, os de maiores destaque foram o residencial, com a marca exponencial de quase 320% de expansão, e o seguro garantia, com 115%.

João Amato, Diretor Comercial da Regional Sul da Zurich Seguros, avalia que os resultados da Filial Curitiba acompanharam o bom desempenho da regional. Ele aponta que, em 2024, a Zurich cresceu 12,8% nos três estados do Sul, considerando as vendas por meio de corretores de seguros locais. Nos seguros corporativos, o destaque ficou com o seguro garantia, com 21% de crescimento. Nos seguros pessoais, o residencial cresceu 145%, o seguro de vida ficou acima de 11% e o seguro auto alcançou 6,5%.

“Nossos bons resultados nos dão força para continuar apostando na região, que é caracterizada por grande diversidade de empresas e maior cultura de seguros, o que motiva consumidores a buscarem proteção para seus bens e patrimônio”, diz.

Além do Paraná, Amato informa que a companhia pretende expandir sua atuação nos outros estados do Sul, inclusive por meio da Filial Digital e das Assessorias. Ele ressalta, ainda, que os planos da Zurich incluem o empenho para promover maior conscientização ambiental na região, estimulando a demanda por seguros sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

“A Zurich vem ampliando esse portfólio, liderado pelos seguros automóvel e residencial, que foram adaptados ao longo do tempo para incluir diferenciais sustentáveis, de acordo com as novas demandas da sociedade. A empresa também busca apoiar atividades que gerem impacto ambiental ou social positivo, contribuindo para a mitigação dos riscos climáticos. Foram mais de R$ 1 milhão doados para o Rio Grande do Sul, por exemplo, após as enchentes que assolaram a região em 2024”, diz.

Caravana Zurich e regionalização da estratégia de sustentabilidade

Em festa pelo seu aniversário de 332 anos, a capital paranaense recebeu a Caravana Zurich, uma iniciativa que reúne colaboradores e corretores de seguros em ações que beneficiam instituições sociais locais.

Depois de Piracicaba (SP) e Belo Horizonte (MG), que foram visitadas pela Caravana Zurich no ano passado, Curitiba foi o primeiro local de parada em 2025, cumprindo uma programação em prol dos assistidos da Instituição Incanto. Foram 18 voluntários (entre colaboradores da Zurich e corretores parceiros) em uma atividade com mais de 50 crianças da instituição. A Zurich ainda doou brinquedos feitos de pneus para a instituição, fruto do manejo responsável de resíduos gerados na operação da seguradora.

O Incanto, sigla de Instituto de Cultura, Arte e Novas Tecnologias, é uma ONG de Curitiba que tem como missão transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Com mais de 8 anos de existência, o Incanto já mudou a vida de centenas de crianças, utilizando a cultura e educação como ferramentas de transformação social, além de projetos voltados à qualificação profissional, empregabilidade, cidadania e sustentabilidade urbana.

“A ação que promovemos com a Zurich é extremamente significativa para o Instituto, pois reforça o nosso compromisso em proporcionar acesso à cultura, educação e experiências enriquecedoras para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”, explica Camila Casagrande, CEO e Fundadora do Instituto Incanto. “Para as crianças, essa ação vai além de um evento ou doação: ela representa um momento de valorização, pertencimento e estímulo ao desenvolvimento pessoal. Oportunidades como essa despertam sonhos, incentivam a criatividade e mostram que há um mundo de possibilidades para elas”, enfatiza.

O Instituto Incanto é também uma das instituições apoiadas no programa de Responsabilidade Social da companhia em 2025 através da Lei da Cultura. A escolha faz parte do plano da seguradora para regionalizar suas ações de sustentabilidade, visando deixar um legado para as todas as regiões em que atua no país.

“A atividade realizada na instituição aumenta o senso de pertencimento dos nossos colaboradores e amplia o relacionamento com corretores parceiros”, pontua Nathalia Abreu, Gerente de Sustentabilidade da Zurich Seguros. “A Caravana Zurich é ainda uma das estratégias para estarmos mais próximos e sermos mais relevantes nas regiões em que atuamos, não apenas do ponto de vista de negócios, mas de impacto positivo. Essa ação faz parte da nossa promessa à sociedade e tem como objetivos intrínsecos o nosso propósito e ambição enquanto companhia”, resume.

Rosemeri da Silva, gestora Instituto do Incanto, enfatiza que “com o apoio da Zurich, podemos expandir nossos projetos, investir em novas iniciativas e garantir que mais crianças tenham acesso a atividades culturais, educativas e esportivas de qualidade. Além disso, essa parceria representa uma oportunidade de sensibilizar e engajar ainda mais pessoas e empresas na causa social, criando uma rede de impacto positivo”, finaliza.

Foto: João Amato, Diretor Comercial da Regional Sul da Zurich Seguros