CVG-RJ promove encontro sobre consultoria e assessoria para corretores de seguros

Evento reunirá os especialistas Liliana Caldeira e Fábio Barros Fernandes – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realiza, na manhã do próximo dia 14 de maio, em sua sede no Centro do Rio, um evento gratuito voltado a corretores de seguros interessados em aprimorar sua atuação no mercado. Com o tema “Licall Consultoria e Assessoria: tudo para você, corretor de seguros!”, os especialistas Liliana Caldeira e Fábio Barros Fernandes apresentarão conhecimentos práticos para ampliar oportunidades de negócios.

Liliana Caldeira é consultora com ampla experiência no mercado de seguros, com atuação voltada ao desenvolvimento profissional e à qualificação técnica do setor. É diretora de Educação da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência) e docente da Escola de Negócios e Seguros (ENS). Fábio Barros Fernandes é advogado especialista em seguros, com atuação nas áreas de Direito Regulatório (SUSEP), Tributário, Constitucional e Administrativo, além de experiência em consultoria estratégica, contratos complexos e contencioso de alta exposição.

“O objetivo é estimular a troca de experiências entre os participantes, oferecendo um conteúdo aplicável ao dia a dia dos corretores”, enfatiza a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra.

As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/licall-consultoria-e-assessoria-tudo-para-voce-corretor-de-seguros/3401816?share_id=copiarlink

Mais informações: cvgrj@cvgrj.com.br

(21) 2203- 0393 / (21) 96428-4687

Serviço:

Evento: “Licall Consultoria e Assessoria: tudo para você, corretor de seguros!”

Data: 14 de maio de 2026

Hora: das 9h30 às 11h30

Local: Rua da Quitanda, 159, 12° andar – Centro – Rio (sede do CVG-RJ)

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.