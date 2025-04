UCS recebe a MAPFRE para apresentar ações que visam fortalecer a parceria com os corretores

3º Trocando Ideias de 2025 também irá celebrar os 21 anos da associação – A União dos Corretores de Seguros (UCS) recebe a MAPFRE, representada pelo diretor Territorial SP Capital e diretor Territorial interino SP Interior, Jonson Sousa, na noite de 29 de abril, em seu 3º Trocando Ideias de 2025. O evento realizado na Charles Pizzaria, na zona sul de São Paulo, é aberto a todo o mercado de seguros, incluindo corretores de seguros associados ou não.

Jonson Sousa irá apresentar a nova proposta da MAPFRE aos corretores de seguros, num movimento para fortalecer seu principal canal de distribuição. A reestruturação inclui a nova segmentação dos corretores em cinco grupos: Rubi, Diamante, Ouro, Prata e Bronze. “É momento único da companhia de mais proximidade com os corretores de seguros”, declara Jonson.

Ele também irá apresentar a nova campanha institucional inspirada no conceito “Bom de MAPFRE”, que celebra a relação próxima e afetiva da marca com seus clientes. “Investir em divulgação impacta diretamente no crescimento das vendas dos corretores”, defende.

Augusto Esteves, presidente da UCS, convida os corretores de seguros a participar do evento e conferir o trabalho da seguradora em busca de reforçar a parceria com o canal de distribuição. “Vamos consolidar nossa relação, tendo melhor atendimento com a nova reestruturação e uma boa campanha publicitária para reforçar a marca para nossos clientes”, diz.

O 3º Trocando Ideias de 2025, realizado em abril, também celebrará os 21 anos de atividades da UCS. “Atingimos a ‘maioridade’ com uma série de entregas ao mercado, todas focadas no desenvolvimento dos corretores de seguros. Temos sempre que comunicar estas ações, para ampliar participação, e celebrar”, conclui o presidente da UCS.

3º Trocando Ideias de 2025 – UCS recebe a MAPFRE

Data: 29/04/25 – terça-feira

Horário: 19 horas

Local: Charles Pizza Grill – Av. José Maria Whitaker,1785 – Planalto Paulista

O custo do restaurante por pessoa é de R$ 79,90 (rodízio de pizza e grelhados – bebidas à parte). Estacionamento com manobrista ou em bolsão gratuito em frente.

Inscrições pelo email: secretaria@uniaodecorretores.com.br