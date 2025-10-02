Mês da Pessoa Idosa: longevidade exige planejamento financeiro

Seguro de vida moderno ganha relevância com soluções que acompanham cada ciclo da vida – O Brasil está envelhecendo. De acordo com o Censo 2022, mais de 32,1 milhões de brasileiros têm 60 anos ou mais, o que representa quase 16% da população. A expectativa de vida também voltou a crescer, alcançando 76,4 anos, segundo o IBGE. Esse cenário reflete avanços importantes em saúde e qualidade de vida, o que reforça o valor de temas como autonomia, segurança financeira e bem-estar.

No mês de outubro, que marca a celebração internacional da pessoa idosa, o debate sobre como garantir que esse envelhecimento aconteça com qualidade de vida e preparo ganha mais relevância. “Essa transformação populacional tem impactos diretos na dinâmica do país. O envelhecimento não é apenas um dado demográfico, mas um fator importante de transformação econômica e social”, avalia Alessandro Malavazi, superintendente sênior da Bradesco Vida e Previdência.

Com essa mudança, cresce também a valorização do cuidado preventivo e do planejamento de longo prazo. Nesse contexto, o seguro de vida passa a ser percebido como parte dessa estratégia. Além da proteção financeira tradicional, os produtos atuais oferecem coberturas que garantem suporte em vida, como nos casos de diagnóstico de doenças graves, a exemplo de câncer, infarto, AVC, Alzheimer e insuficiência renal. O acesso a esses recursos em momentos delicados contribui para reduzir o impacto emocional e financeiro de situações inesperadas.

“Envelhecer com qualidade vai além do que viver por mais tempo. É necessário ter segurança, autonomia e suporte nas etapas em que o corpo muda e a vulnerabilidade cresce. O seguro de vida se torna um parceiro nessa trajetória, oferecendo serviços que protegem a pessoa e cuidam do presente e do futuro”, pontua Malavazi.

Outros serviços também vêm sendo incorporados às apólices, como telemedicina, orientação nutricional e psicológica. A ampliação dessa rede de proteção reflete uma visão mais abrangente sobre o papel do seguro: um instrumento de apoio prático para lidar com os desafios da longevidade. “Uma geração que opta por viver de forma ativa hoje quer também proteção para momentos de vulnerabilidade. O seguro de vida moderno atende a esse desejo: vai além da indenização e oferece coberturas e assistências em vida, por meio de serviços que ajudam a lidar com imprevistos”, conclui Malavazi.

