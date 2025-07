Cooperativismo e previdência complementar: uma aliança que transforma futuros

No Dia Internacional do Cooperativismo, o destaque vai para a união entre as cooperativas de crédito e a previdência privada, que gera impacto social e prepara para os desafios da longevidade

No coração do cooperativismo está a ideia de que, juntos, somos mais fortes. E é exatamente essa filosofia que tem impulsionado um novo movimento dentro das cooperativas de crédito brasileiras: a adesão crescente à previdência complementar. Em um cenário de mudanças demográficas, desafios econômicos e déficit na Previdência Social, a união dessas duas forças, crédito cooperativo e planejamento previdenciário, representa uma resposta concreta e sustentável às necessidades do presente e do futuro.

A força de um modelo coletivo para um futuro mais seguro

Atualmente, o Brasil conta com mais de 17 milhões de pessoas associadas a instituições financeiras cooperativas. Ao mesmo tempo, mais de 40 milhões de trabalhadores seguem sem nenhuma reserva para a aposentadoria, segundo o IBGE. Essa lacuna expõe uma oportunidade, e uma responsabilidade. As cooperativas, ao oferecerem planos de previdência complementar, tornam-se agentes ativos na construção de um país financeiramente mais preparado e socialmente mais justo.

Na prática, essa transformação já está em curso. Somente na Viacredi, a maior cooperativa singular do país, o número de cooperados com previdência complementar cresceu mais de 530% entre 2020 e 2025, alcançando 98 mil participantes do plano Prevcoop. Na Unicred Porto Alegre, o marco simbólico de R$ 1 bilhão em ativos previdenciários reflete o comprometimento com o futuro de seus cooperados.

Mais do que números: cuidado, legado e educação financeira

A previdência no contexto cooperativo vai além de um simples investimento. Ela é uma estratégia de cuidado, proteção e pertencimento.

“Previdência não é só sobre aposentadoria. É sobre presença, sobre o compromisso com quem escolheu viver uma vida cooperativa. Aqui, ela se transforma em um vínculo em prol do futuro, um planejamento de longo prazo que fortalece uma relação essencial para o brasileiro: a construção de futuros mais seguros”, resume Denise Maidanchen, CEO da Quanta Previdência, entidade responsável pela gestão de planos como o Prevcoop e o Precaver.

A Quanta, aliás, tem se destacado nacionalmente como a terceira maior entidade de previdência fechada do país, com mais de 220 mil participantes e R$ 7 bilhões em ativos sob gestão. Seu papel vai além da administração de fundos: a entidade atua fortemente na promoção da educação financeira e no fortalecimento da cultura previdenciária entre os cooperados.

Para muitos, o plano de previdência é o elo mais duradouro com a cooperativa.

“Os cooperados permanecem pela previdência. Ela fideliza porque entrega valor de verdade”, afirma Denise, da Quanta.

Do berço à maturidade: um plano para todas as fases da vida

A previdência complementar nas cooperativas também se destaca por sua flexibilidade e capacidade de acompanhar o cooperado em todas as fases da vida:

: incentivo ao hábito do planejamento desde cedo, com foco na educação. Idade produtiva: instrumento de planejamento tributário, acumulação de patrimônio e preparação para o futuro. Aposentadoria: complementação de renda que proporciona mais tranquilidade e independência, e também como ferramenta de planejamento sucessório.

Com o envelhecimento acelerado da população, estima-se que, até 2043, os idosos serão maioria no Brasil. Iniciativas como essas tornam-se cada vez mais urgentes e essenciais.

Cooperativas que apostam na previdência colhem resultados

Casos como o da Viacredi e da Unicred não são isolados. O Prevcoop já está presente em 13 cooperativas do Sistema Ailos, abrangendo mais de 1,7 milhão de cooperados no Sul do Brasil. A Banricoop, atuando no Rio Grande do Sul, também aderiu ao modelo, reforçando a expansão nacional da previdência no cooperativismo.

Além disso, a educação financeira tem se mostrado um motor fundamental para essa transformação. Treinamentos, palestras e ações educativas realizadas pelas cooperativas, em parceria com a Quanta, ajudam a desmistificar o tema e mostrar que planejar o futuro é possível, e necessário.

Neste Dia Internacional do Cooperativismo, o crescimento da previdência complementar no setor mostra como esse modelo continua relevante, inovador e conectado aos desafios contemporâneos. Ele não apenas promove inclusão financeira, mas constrói pontes para o amanhã.

Investir em previdência complementar é, portanto, mais do que uma decisão financeira: é uma afirmação de valores.

É sobre transformar o “e se…” em segurança, pertencimento e legado.