Porto Seguro apresenta novo portfólio de seguro auto para corretores em Curitiba

No último dia 1º, corretores da cidade paranaense acompanharam a apresentação e detalhes da novidade – No último dia 1º, a Porto Seguro reuniu corretores parceiros em Curitiba para apresentar o novo portfólio de seguro automotivo. A novidade garante cobertura para todos os clientes, desde as soluções básicas até as mais completas, além de incrementar a diversificação de oferta para clientes e para a carteira de produtos dos corretores parceiros.

Durante o encontro, o público teve uma visão sobre o ecossistema da Porto nos mais diversos mercados em que atua, bem como a ampla diversidade de negócios da companhia. “Estou muito feliz em estar aqui em Curitiba. Falamos de portfólio auto, campanha de marketing, regionalização e, principalmente, nos aproximamos ainda mais dos nossos corretores. Queremos mostrar como a Porto Seguro é inclusiva na oferta de soluções para as mais variadas necessidades e momentos de vidas de cada um. Temos produtos adequados com propostas distintas que atendem às diversas necessidades dos clientes e corretores proporcionando a personalização e adequação das ofertas.”, comenta Luiz Arruda, VP Comercial e Marketing da Porto.

Atualmente, a Porto conta com mais de 37 mil corretores em todo o Brasil, que são responsáveis por oferecer as soluções mais adequadas a cada perfil de cliente. A ampliação do portfólio garante que esses profissionais alcancem novos públicos e mercados com a ampla gama de produtos e serviços, com soluções completas e personalizadas.

