MDS Brasil Anuncia a Conclusão da Aquisição da D’Or Consultoria

Com a transação de R$ 800 milhões nasce uma das maiores Consultorias de Saúde e Benefícios no Brasil – A MDS Brasil, subsidiária do Grupo MDS, pertencente ao Grupo Ardonagh, uma das maiores empresas de corretagem e consultoria de seguros e benefícios do mundo, anuncia a conclusão da aquisição da D’Or Consultoria. A transação estratégica, representa um passo importante na missão de expandir as operações da empresa e fortalecer sua presença no mercado, através da combinação das duas operações.

Com o cumprimento de todas as exigências contratuais, inclusive a aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a aquisição, acordada em R$ 800 milhões, foi concluída e a MDS Brasil assume a gestão da operação – que representa mais de R$ 9 bilhões em prêmios no mercado brasileiro, considerando todas as áreas de atuação e reafirmando a MDS Brasil como uma das maiores corretoras do país.

“É com grande alegria que anunciamos a conclusão da aquisição da D’Or Consultoria pela MDS Brasil, um momento histórico para nós, que nos consolida como uma das maiores corretoras do mercado brasileiro e impulsionando a estratégia do Brasil para os grupos MDS e The Ardonagh Group. A integração de ambas as equipes promoverá a troca de conhecimento e experiências, potencializando a qualidade das nossas soluções e do atendimento aos nossos clientes”, comenta José Manuel Fonseca, CEO Global do Grupo MDS.

Com a aquisição, além de ampliar sua carteira de clientes predominantemente no segmento de benefícios, a MDS Brasil passa a contar com uma equipe ainda maior de profissionais altamente qualificados e com recursos tecnológicos adicionais aos existentes na empresa, gerando uma oportunidade única de desenvolver uma proposta diferenciada de produtos e serviços para o mercado brasileiro.

Conforme publicado anteriormente, Ariel Couto, CEO da MDS Brasil, comandará a operação combinada juntamente com o time de executivos das duas empresas, garantindo a continuidade do atendimento aos clientes atuais e o crescimento do negócio.

“Gostaria de dar as boas-vindas aos mais de 900 novos colegas que passam a fazer parte do Grupo MDS. Tenho certeza de que juntos consolidaremos a empresa como uma das maiores operações de corretagem no segmento de benefícios, no mercado brasileiro e latino-americano. Somos agora cerca de 1.800 colaboradores, que compartilham valores fundamentais, potencializando ainda mais a nossa proposta de valor aos clientes que passam a contar com um leque ainda maior de serviços e produtos de seguros e benefícios”. Afirma Ariel Couto, CEO da MDS Brasil.

A compra faz parte do plano de expansão da MDS no Brasil e América Latina, somando-se a outras doze operações realizadas no país e uma no Chile nos últimos cinco anos.

As equipes trabalharão para garantir uma transição tranquila, eficiente, com foco no cuidado continuo com os clientes, colaboradores e parceiros, garantindo que continuem recebendo o mais alto nível de serviço e suporte.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e também na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile por meio da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.

Sobre a THE ARDONAGH GROUP

O Grupo Ardonagh é a maior plataforma independente de distribuição de seguros do Reino Unido e uma das 20 principais corretoras do mundo. O grupo é um conjunto de marcas empreendedoras e especializadas com uma rede presente em mais de mais de 200 locais e uma operação que envolve mais de 10.000 profissionais. A compreensão de mercado, associada à escalabilidade e abrangência de negócios, permite ao Grupo Ardonagh trabalhar com parceiros seguradores para atender às necessidades dos clientes do mercado B2B e B2C. Criada em 2020 com a aquisição da Arachas, a maior corretora de seguros da Irlanda, a plataforma expandiu sua presença europeia em Portugal, Holanda, Grécia, Alemanha, Itália, Espanha, França, Chipre e Malta, além de Austrália, Brasil, Angola e Moçambique.