CAPEMISA Seguradora, Sincor-MG e Zurich participam do workshop Conhecer para Proteger

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) recebe, no dia 8 de agosto, as mantenedoras CAPEMISA Seguradora e Zurich, além do Sincor-MG (benemérita honorária) no IV Workshop Conhecer para Proteger, que será realizado no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte.“O evento é uma oportunidade única de capacitação e networking voltada aos corretores e demais agentes do setor. Os participantes vão conhecer as novidades que as beneméritas vão apresentar para potencializar seus negócios”, destaca o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

Na ocasião, apresentam-se a gerente Comercial da CAPEMISA em Belo Horizonte, Denize Pena, o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, e o gerente Especialista em Life da Zurich, Gustavo Adolpho Moreira. A mediação dos debates ficará a cargo do diretor do Clube, professor Maurício Tadeu Morais.

A executiva abordará o tema “Transformando desafios em oportunidades”. Denize Pena exibirá estatísticas de mercado que apontam as chances para o corretor se desenvolver na comercialização dos Seguros de Pessoas.

“Além das informações, disponibilizamos ao corretor a oportunidade de se inscrever para uma consultoria especializada com nossa Equipe Comercial, totalmente voltada ao desenvolvimento estratégico da sua carteira de clientes com suporte contínuo para implementação de estratégias e acompanhamento de resultados”, anuncia a executiva.

O presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, fará um balanço das últimas ações implementadas pela entidade, ao longo de dois anos do atual mandato, e, também, apresentará novos projetos que visam levar “a mensagem do seguro” a toda sociedade, demonstrando a importância da proteção securitária para os brasileiros.

Finalizando o evento, o gerente Especialista em Life da Zurich, Gustavo Adolpho Moreira, irá mostrar os diferenciais e as vantagens de comercialização do “carro-chefe” da companhia, o Vida PME.

De acordo com o Mapa das Empresas, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o Brasil registrou até início de fevereiro mais de 1,2 milhão de empresas de pequeno porte ativas. “Observando os números, é possível constatar um grande potencial de negócios para os corretores de seguros”, finaliza Moreira.

As inscrições do workshop são gratuitas e devem ser feitas no link: https://forms.gle/TgNXXo2gbFuceKzx8

Serviço:

Evento: IV Workshop Conhecer para Proteger (série 2024)

Participação: CAPEMISA Seguradora, Sincor-MG e Zurich

Realização: Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG)

Data: 08/08/2024 (quinta-feira)

Horário: recepção e café a partir das 8h30. Início do evento às 9h30

Local: auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

