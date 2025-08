Odontoprev conquista Selo Ouro de Acreditação da ANS

A Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, anuncia a conquista da mais alta certificação da Resolução Normativa nº 507 da ANS, o Nível 1 – Ouro. O reconhecimento faz parte do Programa de Acreditação de Operadoras, organizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que certifica as boas práticas na gestão organizacional e em saúde.

“Essa conquista e reconhecimento da ANS, reforça nosso compromisso com a excelência, governança, transparência e pioneirismo no mercado odontológico. Seguimos inovando e evoluindo, para levar o melhor em odontologia para milhões de brasileiros” ressalta Cristiano Viana Superintendente de Gestão de Processos e Qualidade, da Odontoprev.

Sendo a primeira operadora exclusivamente odontológica a ser acreditada, o Selo confirma a qualidade e a segurança dos serviços prestados, reflete o compromisso da empresa em oferecer serviços de excelência aos mais de oito milhões de beneficiários.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com cerca de nove milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, neutraliza a emissão anual de Gases de Efeito Estufa e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System, Mogidonto entre outras.