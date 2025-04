Em meio a mudanças regulatórias e desafios tecnológicos, Congresso SINOG 2025 projeta o futuro da Odontologia Suplementar

Principal evento do Setor na América Latina debateu entre os temas a Transformação Digital através da Inteligência Artificial, Regulação específica para Planos Odontológicos e Modelos de Remuneração Sustentáveis para o crescimento da Odontologia Suplementar, que já soma mais de 34,5 milhões de Beneficiários no Brasil

Reunindo mais de 400 Participantes e 30 Especialistas em nove Painéis, o Congresso SINOG 2025 consolidou-se como o principal evento da Odontologia Suplementar na América Latina. Com o tema “Evolução”, o Evento, realizado nos dias 10 e 11 de Abril, discutiu caminhos para o Setor que passa por importantes transformações.

Em linha com esse cenário, o Presidente da SINOG, Dr. Roberto Seme Cury, destacou, durante a abertura do Evento, a trajetória da Entidade — que surgiu como uma comissão da ABRAMGE (Associação Brasileira de Planos de Saúde) e hoje reúne 41 Operadoras em 12 Estados, concentrando mais de 72% de Beneficiários dos Planos Odontológicos do País, e reforçou a importância do Setor para a Saúde Suplementar no Brasil.

“O crescimento dos Planos Odontológicos nos últimos anos tem sido notável e isso gera um enorme potencial de expansão e de aprimoramento dos serviços oferecidos. É nossa missão ampliar o acesso a tratamentos de qualidade em todas as regiões do País, com preços justos, sustentáveis e acessíveis, tanto para as empresas quanto para as famílias” afirmou Dr. Cury.

Cenário Político Econômico

O Painel de abertura trouxe o economista Alexandre Schwartsman, que alertou para os efeitos da instabilidade internacional na economia brasileira, em especial os riscos de que a inflação pressione o Produto Interno Bruto (PIB) para uma eventual retração.

“A capacidade ociosa da economia se esgotou e a crise é agravada pela perda de credibilidade do Banco Central”, disse Schwartsman.

A conversa foi mediada por José Pacheco, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev, que associou o cenário político e econômico aos desafios do Setor de Saúde Suplementar.

ESG com foco na Governança e Responsabilidade

Os princípios do ESG também foram tema no Evento. A empreendedora social Ana Fontes defendeu o ESG como prática cotidiana e cultural.

“ESG não é coisa só de grandes negócios, está no nosso dia a dia e depende de nós”, declarou.

A CEO da Dental Center, Marília Raulino, destacou que ferramentas de governança são os principais diferenciais competitivos na área.

“Precisamos de governança para evoluir em ESG. Menos barulho e mais engajamento”, disse.

A mediação ficou por conta de Vicente Lapenta, Diretor de Produtos e Precificação da Porto Saúde, além de Diretor SINOG.

Como conectar tendências futuras e integrá-las no Planejamento Estratégico

Tendência e Inovação também foram temas presentes no Evento. Fatima Pinho, HealthCare Leader Partner na Deloitte Brasil, destacou o papel fundamental das inovações tecnológicas na prevenção de infecções e suporte a cirurgias complexas. Segundo ela, a digitalização da Odontologia permite maior automação de processos internos, redução da sinistralidade e melhorias na experiência do paciente.

Já a Coordenadora de Inovação da Hapvida, Mayumi Ito, apresentou resultados da estratégia de inovação aberta da Operadora, como o acompanhamento personalizado da jornada dos colaboradores. A mediação do Painel ficou por conta de Jaqueline Sena, VP de Marketing e de Odontologia da Hapvida, além de VP da SINOG, que conduziu as perguntas enviadas pelo público.

ANS participa de Roda Viva sobre a importância da Regulação específica dos Planos Odontológicos

Em um dos momentos mais aguardados, o Painel Regulatório — em formato de Roda Viva — reuniu Diretores e Representantes das Diretorias da ANS para discutir avanços e desafios na Regulação com olhar específico para Planos Odontológicos.

A Dra. Carla Soares, Presidente- interina da Agência, afirmou que “é hora de evoluir” e que a revisão da RN nº 623 pode permitir maior autorregulação pelas Operadoras. Dr. Roberto Cury reforçou a importância da diferenciação entre Planos Odontológicos e Médico-Hospitalares, e Dra. Virgínia Rodarte, Assessora Regulatória da SINOG, destacou a necessidade de ajustes mais finos nas normas.

Foram destacados temas como isenções regulatórias, reembolsos de alto custo, Acreditação e a importância da análise de impacto regulatório ajustada ao perfil e porte das Operadoras.

Os representantes da ANS também reconheceram a necessidade de uma Regulação mais adaptada à realidade do Setor.

Também participaram do Painel Dra. Eliane Medeiros, Diretora DIFIS; Dr. Mauricio Nunes, Diretor DIDES e Dr. Rafael Vinhas, Gerente Geral da DIPRO.

Vendas com Foco em Plano Odontológico

O Painel apresentou uma análise estratégica sobre como alinhar a proposta de valor dos Planos Odontológicos às reais necessidades dos clientes, antes mesmo de consultar o Mercado. Segundo Leonardo Haddad, Placement Leader da Mercer Marsh Benefícios, a estratégia deve considerar a política de benefícios, base de vidas, cobertura, sinistralidade, reembolso e condições contratuais.

Andréa Figueiredo, Diretora BU Dental da MetLife, destacou a importância da venda de Planos exclusivamente Odontológicos, especialmente no segmento de Pequenas e Médias Empresas (PME), que apresenta um grande potencial de crescimento

“.Os planos corporativos, que dominam a maior parte do mercado e cresceram a taxas superiores a dois dígitos nos últimos três anos, reforçam a importância de uma proposta de valor robusta para manter a vantagem competitiva. O diferencial está no atendimento e na oferta de serviços adicionais que agreguem valor ao consumidor”.

A conversa foi mediada por José Luiz, Sócio Fundador e CEO da Mais Dental, além de Conselheiro Fiscal da SINOG.

Valor em Odontologia e Novos Modelos de Remuneração

No debate, os Palestrantes apontaram os desafios de alinhar qualidade, resultado e sustentabilidade. Dra. Angélica Carvalho, Diretora-Adjunta DIDES da ANS, destacou a importância do Programa da Agência:

“Quando falamos de valor em saúde estamos nos referindo a um pacto ético que harmoniza o propósito e converge os interesses dos envolvidos, colocando o Beneficiário no centro”. Já Fabio Rocha, Diretor Executivo do IBRAVS (Instituto Brasileiro de Valor em Saúde), fez uma revisão histórica sobre os modelos de remuneração por valor e reforçou: “Qualidade é o único posicionamento possível, não dá para ser guiado somente pelo preço”.

Dr. Fabio Nogi, Superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed e Unimed Odonto, além de Diretor SINOG, complementou a discussão com foco em desfechos e experiência do paciente.

Para ele, “a maneira de mensurar a qualidade é por meio dos desfechos — aquilo que importa para o paciente”.

A mediação do Painel ficou a cargo do Dr. Ruy F. de Oliveira, Head de Odontologia, do Grupo Athena Saúde.

Fraude na Odontologia Suplementar

Outro destaque foi o Painel sobre Fraudes na Odontologia Suplementar. O tema foi abordado no Congresso pelo Dr. Marco Fernandes, Advogado especializado em Direito Médico e da Saúde e Cirurgião-Dentista Bucomaxilofacial.

Para ele, embora a Fraude seja uma característica persistente no Setor de Seguros, é possível reduzir seus impactos com controle, vigilância e responsabilização.

“O ticket médio da Odontologia é baixo, mas o impacto é cumulativo. São pequenos desvios que, mês a mês, geram prejuízos relevantes”, afirmou.

O Especialista ainda lembrou que fraudes afetam diretamente o Beneficiário, desde a edição de imagens e laudos falsificados até o comprometimento da LGPD. Dr. Marcos Coltri, Advogado Especialista em Direito Médico e Saúde, reforçou que a Fraude pode ocorrer por ação ou omissão e que

“Fraude em Odontologia Suplementar não tem cara, mas tem rastro. E cada vez mais ele está sendo seguido”.

A mediação de perguntas junto ao público foi realizada pela Dra. Maria Adriana Araújo, Diretora de Operações da Amil Dental.

Transformação Digital e IA na Operadora Odontológica

Outro destaque ficou para Anderson Farias, CEO da TopSaúde HUB, que compartilhou a experiência da empresa com a incorporação da IA em produtos e atendimentos, mas destacou que o desafio está em preparar as pessoas para usar melhor as ferramentas já disponíveis. Por fim, Renato Costa, CIO, CMO e CSO da Odontoprev, reforçou que a transformação digital precisa vir do core do negócio, e não apenas da área de tecnologia.

“A IA vai ter mesmo impacto de energia elétrica e internet. É uma mudança que vai impactar na forma como fazemos todas as coisas”, defendeu.

O Painel contou com a mediação de Brunna Salgado, CEO da OdontoGroup – EVO Saúde, e Diretora da SINOG.

Inspiração olímpica

O encerramento ficou por conta do campeão olímpico Cesar Cielo, que emocionou os Participantes com a palestra “101%: Em Busca do Extraordinário”. Com um discurso sobre disciplina, consistência e superação,

Cielo reforçou que “a palavra evolução é constante, todo dia”.

“É preciso focar no resultado que se busca, no propósito do que queremos e no que precisa ser feito para atingir o resultado desejado. Essa é a minha fórmula do sucesso”, comentou.

Dra. Fernanda Ceneviva, Diretora Executiva da SINOG foi a responsável pela mediação entre o nadador e o público.

O Congresso SINOG 2025 contou ainda com Patrocínios de grandes empresas, todas elas com relevância no mercado que atuam. Como Patrocinadora Ouro tivemos a Odontoprev, em mais um ano conosco e TopSaúde Hub, como estreante em nossos eventos. A MetLife também marcou presença mais um ano, desta vez como Patrocinadora Bronze.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do Setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 33 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica.

É a criadora do Movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no País, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, que após 19 Edições passa de SIMPLO para o agora Congresso SINOG.

Foto: Dra Fernanda Ceneviva (Diretora Executiva da SINOG), Alexandre Schwartsman, (Economista, Consultor Especializado e Colunista da VEJA, Estado de SP , Radio CBN e TV Cultura), José Pacheco (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev) e Dr. Roberto Seme Cury (Presidente da SINOG)