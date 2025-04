XS Global amplia oferta de produtos e capacidades para Ramos Elementares no Brasil

Com o objetivo de ampliar seu volume de negócios no Brasil, a XS Global – uma das maiores MGAs do mundo – está aumentando a oferta de produtos e capacidades em Ramos Elementares no país.

As novidades no portfólio da multinacional são Property / Energy, com capacidade de R$ 60 milhões; e Responsabilidade Civil (RC), com capacidade de R$ 100 milhões.

“Como o nosso foco é iniciar no mercado de ramos elementares, estamos aumentando gradativamente o leque de soluções. Começamos com Linhas Financeiras e RD Equipamentos e agora ofertamos Property e RC e, certamente, em breve teremos outras novidades”, explica Newton Queiroz, CEO e Country Manager da XS Global no Brasil.

Segundo o executivo, a multinacional chegou ao país em 2024 com a missão de desempenhar um papel relevante e de protagonismo no desenvolvimento contínuo da indústria de seguros brasileira. Apesar do pouco tempo de atuação, os negócios estão evoluindo de maneira bastante positiva.

“Nosso trabalho de base está começando a dar frutos neste primeiro trimestre e vislumbramos um crescimento de dois dígitos para este período, o que está em linha com a nossa visão para o crescimento significativo que temos como meta para este ano, tendo em vista a importância da operação do Brasil para a XS Global no âmbito mundial”, disse Newton.

Parte desse sucesso se deve aos dois principais diferenciais competitivos da companhia, que possui um time técnico forte e experiente com reconhecimento internacional em suas linhas de negócios (tanto na casa matriz, como no escritório local); e a capacidade de resseguros via provedores registrados na Superintendência de Seguros Privados (Susep).

“Sempre ressaltamos que somos uma empresa de subscritores experientes, focados em atender todos os parceiros, em especial os nossos provedores de capacidade. Como as nossas carteiras têm resultados positivos, conseguimos um bom retorno para esses provedores, garantindo a manutenção do equilíbrio da oferta de capacidade para a indústria de seguros, com forte qualidade financeira e duradoura,” concluiu Newton Queiroz.

No Brasil, a XS Global oferece ainda soluções nas linhas RD Equipamentos (R$ 70 milhões para apólices de frotas de equipamentos de linha verde e amarela, e R$ 50 milhões para multi-itens de outros setores); D&O (R$ 20 milhões), MedMal (R$ 20 milhões), E&O (R$ 20 milhões), Property (R$ 60 milhões) e RCG (R$ 100 milhões).

Sobre a XS Global

A XS Global é uma MGA Global focada em prover conhecimento técnico (através de seus executivos reconhecidos mundialmente) e capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, com escritórios em vários países do mundo. Atualmente, a XS Global atua com diversas linhas como Afinidade, Ambiental, Aviação, Energia Onshore, Linhas Financeiras, Property e Responsabilidade Civil Geral, entre outras.

Foto: Newton Queiroz, CEO e Country Manager da XS Global no Brasil