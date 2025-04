Simetria Brasil celebra resultados da campanha “Autoridade em Vendas” e lança edição 2025 com mais incentivos

A Simetria Brasil promoveu no dia 10 de abril o evento de encerramento da edição 2024 da Campanha Autoridade em Vendas, ação que mobilizou corretores e escritórios parceiros em todo o País ao longo do último ano.

Durante o encontro, foram reconhecidos os profissionais CPF e CNPJ com maiores produções, que receberam como premiações cervejeiras, valores em dinheiro e participaram de sorteios exclusivos.

A cerimônia foi conduzida pelo diretor Comercial e de Operações da Simetria, Leonardo Falcão, ao lado dos coordenadores comerciais Darjan Duarte e Julia Fagundes. O executivo destacou o desempenho crescente da empresa e a importância dos corretores para os resultados expressivos alcançados.

“Estamos em um momento muito positivo na trajetória da Simetria. Temos crescido de forma consistente, com números que nos enchem de orgulho. Isso só é possível porque temos ao nosso lado profissionais comprometidos, que acreditam na nossa proposta e entregam excelência todos os dias. O evento de hoje é para reconhecer quem faz a diferença e para agradecer também aos parceiros comerciais, que nos apoiam em todas as etapas dessa jornada“, afirmou Falcão.

Além de celebrar os campões da edição encerrada, o evento marcou o lançamento da Campanha Autoridade em Vendas 2025, que já está em vigor para as vendas realizadas a partir de 1º de março e seguirá até 28 de fevereiro de 2026. A nova edição chega com prêmios ainda mais atrativos, reforçando o compromisso da Simetria em valorizar os parceiros de negócios.

Entre os destaques estão 80 viagens para resorts no Nordeste, ampliando significativamente a premiação em relação à campanha anterior, que distribuiu 60 viagens. Além disso, os corretores com melhor desempenho serão contemplados com geladeiras side by side, notebooks, máquinas lava e seca, kits churrasco e valores em dinheiro.

“Nosso objetivo é seguir valorizando os profissionais que se destacam e impulsionam nosso crescimento. A nova edição da campanha foi pensada para ser ainda mais motivadora. Acreditamos no relacionamento próximo, no incentivo contínuo e na construção conjunta de resultados. E estamos muito confiantes de que essa nova etapa será ainda mais grandiosa”, destacou o executivo.

Com atuação nos segmentos de planos de saúde, odontológicos, consórcios, seguros saúde, vida, previdência e seguros residenciais, a Simetria Brasil conta hoje com uma base sólida de mais de 2.400 corretores CPF e 640 escritórios parceiros CNPJ, consolidando-se como referência no apoio comercial e na geração de oportunidades de negócios para o mercado de seguros e benefícios.

Foto: Equipe da Simetria Brasil encerrou mais uma edição da campanha de vendas com foco nos resultados