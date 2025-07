CCS-RJ recebe a Uniodonto Metropolitana para falar sobre saúde bucal e expansão dos planos odontológicos

O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), promoveu em sua sede, no Centro do Rio, no dia 23 de julho, um encontro com a Uniodonto Metropolitana, uma das líderes deste segmento de mercado, administrada por dentistas em uma sociedade cooperativa e que oferece várias modalidades de planos até com abrangência nacional.

Para falar aos corretores sobre a importância da odontologia na saúde suplementar, esteve presente o Dr. Flávio Assis, CEO da Uniodonto Metropolitana, dentista com grande experiência profissional. “A baixa adesão aos planos odontológicos ainda se deve muito a acreditarem que o custo financeiro seja alto e a falta da cultura da prevenção”, declarou o Dr. Flávio Assis, que estava acompanhado por Renato Dias e Andréia Ventura, respectivamente gerente financeiro e gestora operacional da Uniodonto Metropolitana.

A saúde bucal está diretamente ligada à saúde geral do indivíduo, influenciando sua qualidade de vida e bem-estar. Impactando desde a autoestima, em questões estéticas até a prevenção de doenças sistêmicas como a diabetes. “Por meio dos planos odontológicos, as pessoas tem acesso facilitado a consultas, exames e tratamentos preventivos e curativos. Cárie, placa bacteriana, gengivite, doença periodontal, má oclusão, lesões bucais e mau hálito são problemas que acometem muitos brasileiros. Na Uniodonto Metropolitana temos como objetivo principal garantir a qualidade dos serviços prestados, com profissionais capacitados e atendimento humanizado”, frisou.

Para Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ, a entrada da Uniodonto para o time de patrocinadores do Clube, traz uma proposta inovadora e amplia os horizontes para os corretores de seguros que buscam diversificar sua carteira e se especializar. “O corretor passa a ser cada vez mais um consultor, a fazer uma venda consultiva. Os planos odontológicos são um mar de oportunidades e o Clube segue com sua missão de fomentar o desenvolvimento técnico e comercial dos corretores”, disse.

Foto: Da esquerda para a direita: Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ; Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ; Renato Dias, gerente financeiro da Uniodonto Metropolitana; Andréia Ventura, gestora operacional da Uniodonto Metropolitana; Dr. Flávio Assis, CEO da Uniodonto Metropolitana e Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ.

