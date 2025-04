Pelo terceiro ano consecutivo, o valor de seguro dos carros mais vendidos no Brasil registra queda no primeiro trimestre para homens

Pesquisa da Minuto Seguros aponta queda de 8% para os homens durante os primeiros meses de 2025 – Durante o primeiro trimestre de 2025, o seguro dos dez carros mais vendidos do Brasil ficou mais acessível em comparação ao mesmo período no ano passado. O valor para os homens reduziu pelo terceiro ano consecutivo, alcançando uma média de 8% e apenas 2% para as mulheres. Em 2024, a redução chegou a expressivos 46,4%, enquanto em 2023, a retração foi de 33%.

Em março, especificamente, os valores subiram em 5% para ambos os gêneros. Os dados são de um levantamento mensal feito pela Minuto Seguros, empresa Creditas, líder no segmento de seguros online e uma das principais corretoras do País. O ranking considera 11 capitais brasileiras e tem como base a lista da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), que aponta os dez modelos automotivos mais vendidos no período.

O valor do seguro automotivo muda de acordo com o perfil do condutor, veículo, região e cobertura. Elementos macroeconômicos, como inflação e dinâmica do mercado também influenciam os preços. Para Michel Tanam, Gerente Comercial da Minuto Seguros, é essencial realizar pesquisas constantes no segmento.

“Mesmo com uma tendência de queda no primeiro trimestre para alguns perfis, o mês de março apresentou alta nos valores em diversas capitais, demonstrando que o mercado de seguros está em constante ajuste. Por isso, a pesquisa regular e a cotação em diferentes seguradoras são fundamentais para encontrar o melhor custo-benefício na hora de contratar ou renovar o seguro automotivo”, orienta o executivo.

“Em 2024, o Brasil fechou o ano com um crescimento de 15% na venda de carros novos. A chegada de novos modelos, incluindo os híbridos e elétricos, pode aumentar a procura por seguros automotivos nesses primeiros meses do ano, principalmente pelo público masculino”, completa Michel.

Entre os destaques do trimestre, estão:

(As comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de março/25 contra janeiro/25)

Salvador registrou os menores preços médios de seguro no trimestre para o público masculino, com valor em torno de R$2.194,45, uma queda de 9,6%. No perfil feminino, Brasília liderou as reduções, com o valor médio de R$2.365,87, representando uma baixa de 6,2%.

Belo Horizonte e Rio de Janeiro têm os maiores preços médios de seguro para o perfil feminino. Na capital mineira, o valor ficou em R$3.013,12, com alta de 19,97%, enquanto no Rio chegou a R$4.607,73. Entre os homens, o Rio de Janeiro também liderou, com o preço médio atingindo R$3.414,23, um aumento de 6,42%.

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$2.330,87 (-8%) para o perfil masculino, e R$2.462,90 (-2,9%) para o perfil feminino.

Entre os destaques do mês de março, estão:

(as comparações percentuais a seguir consideram o preço médio de março/25 contra fevereiro/25)

O preço médio das apólices subiu em todas as capitais analisadas no gênero masculino. A cidade com as maiores altas, permanece sendo o Rio de Janeiro onde o valor foi, em média, é R$3.414,23 (+16,81%) para os homens e R$4.607,73 (+35,18%) para as mulheres. O índice de violência na cidade, por exemplo, pode influenciar nos valores.

Distrito Federal e Espírito Santo registraram estabilidade nos preços para o perfil feminino. Na capital de Brasília, a média foi de R$2.165,38 (-3,4%), em Vitória o valor foi de R$2.336,80 (-1,2%).

A média geral para todos os modelos e capitais é de R$2.330,87 (+5,4%) para o perfil masculino, e R$2.642,90 (+5,9%) para o perfil feminino.

As variações mais expressivas que ocorreram durante o trimestre para os modelos mais vendidos nas capitais analisadas são:

1- O Fiat Argo iniciou o trimestre como o quinto carro mais vendido e, em março, alcançou a liderança no ranking. Para o público masculino, o valor médio do seguro do modelo em janeiro era de R$2.196,98, caindo para R$2.074,96 em março, uma redução de 5,65%. Já para as mulheres, a apólice começou o ano custando R$2.350,70 e recuou para R$2.327,86 no fim do trimestre, uma queda de 0,97%.

A maior variação no preço do seguro para o Fiat Argo durante o trimestre foi registrada em Salvador. Para os homens, a apólice que custava R$2.331,25 em janeiro caiu para R$1.819,09 em março, uma diminuição de 22%. Já para as mulheres, o valor também recuou de R$2.424,18 para R$1.817,37 no mesmo período, um recuo de 25%.

2- O Novo Polo Comfortline, que liderou as vendas em janeiro, terminou o trimestre na segunda posição. Para os homens, a apólice do veículo abriu o ano custando R$2.247,10 e, no final do trimestre, atingiu a marca de R$2.074,96, uma diminuição de 7%. Para as mulheres, em janeiro custava R$2.463,20 e em março passou a custar R$2.496,88, um aumento de 1%.

No período, o modelo registrou as maiores altas no preço médio do seguro para ambos os gêneros no Rio de Janeiro. Para o perfil masculino, a apólice subiu de R$2.929,47 em janeiro para R$3.964,79 em março, um aumento de 35%. Já para o perfil feminino, o valor foi de R$3.673,63 para R$4.617,81 no mesmo intervalo, uma alta de 25%.

3- O Novo Onix, que ocupava a segunda posição entre os mais vendidos em janeiro, caiu para o sexto lugar no ranking da Fenabrave em março, registrando as maiores oscilações no período. Para o público masculino, o valor médio do seguro foi de R$2.105,09 em janeiro, reduzindo para R$2.037,62 em março, uma queda de 3%.

Belo Horizonte concentra as maiores variações do período para ambos os perfis. No público masculino, o valor médio do seguro subiu de R$2.199,73 em janeiro para R$2.323,90 em março, um aumento de 5%. Já entre as mulheres, a alta foi ainda mais expressiva: de R$2.172,33 no início do ano para R$ 5.193,53 em março — uma elevação de 139%.

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.

Sobre a Minuto Seguros

A Minuto Seguros é a maior corretora digital independente do Brasil, que oferece aos clientes uma experiência simples, segura e rápida, por meio de uma equipe de atendimento humano com diferenciais únicos no mercado e preparados para oferecer suporte. Adquirida em 2021 pela Creditas, plataforma de produtos e soluções financeiras líder na América Latina, a Minuto Seguros oferece a união da praticidade virtual com o comprometimento e o respeito do atendimento real e possui parceria com as principais seguradoras do País. Além do Seguro Auto, destacam-se o Seguro Residencial, o Seguro Viagem, Seguro de Vida, Plano de Saúde, o Seguro para Pequenas e Médias Empresas e outras soluções para empresas.

Foto: Michel Tanam, Gerente Comercial da Minuto Seguros