Bradesco Saúde registra aprovação de 85% em pesquisa de satisfação com beneficiários

Segurados avaliaram aspectos relacionados a acesso, atendimento e qualidade de rede e serviços, no estudo conduzido pelo Datafolha

A Bradesco Saúde teve seus planos avaliados como bom ou muito bom por 84,9% dos beneficiários que participaram de recente pesquisa de satisfação conduzida pelo Instituto Datafolha, realizada no primeiro trimestre de 2025.

Com nível de confiança de 95%, o estudo faz parte do Programa de Qualificação de Operadoras (PQO), iniciativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que tem como objetivo incentivar a participação dos segurados na avaliação da qualidade dos serviços oferecidos pelas operadoras.

Nas entrevistas com os beneficiários, foram analisados diversos aspectos relacionados à atuação da Bradesco Saúde, como acesso, atendimento e qualidade da rede e dos serviços. Além dos 84,9% de aprovação na avaliação geral, 92,6% recomendariam o plano Bradesco Saúde.

Com planos adaptados à realidade de cada cliente empresarial – atendendo a pequenos, médios e grandes negócios – e presente em mais de 1,3 mil municípios brasileiros, a Bradesco Saúde se destaca por um modelo de atuação com foco em proporcionar uma assistência resolutiva, eficaz e com cuidado coordenado, priorizando a saúde preventiva.

Além de uma rede referenciada de prestadores altamente qualificada, a operadora também se diferencia por programas exclusivos, como o Meu Doutor – com linhas de cuidado por meio de parcerias com hospitais e consultórios – e o Juntos Pela Saúde, que oferece às empresas uma série de iniciativas de bem-estar e promoção da saúde de seus funcionários, como o acompanhamento de doenças crônicas. É oferecido, também, o atendimento digital, com consultas por telemedicina e com a oferta do serviço Psicologia Online.