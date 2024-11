Pansera Corretora aposta na diversificação de produtos

A Pansera Corretora de Seguros está passando por mudanças em sua organização com a contratação de especialistas para a área de Soluções Financeiras. Concentrada em melhorar seus serviços, a empresa aprimora o fornecimento de produtos através do atendimento consultivo e especializado.

Pautada por uma análise criteriosa, a seleção desses profissionais foi baseada em experiência de mercado, competências específicas e em habilidades comportamentais. Segundo o CEO Jairo Brandeburski, envolveu pessoas com certificações, como CPA-20, CFP ou CEA, que já demonstraram capacidade de comunicação e uma abordagem consultiva no atendimento ao cliente. Além disso, a adaptabilidade às constantes mudanças do setor e a habilidade de trabalhar em equipe foram fatores essenciais na escolha.

“Nossas expectativas em relação aos novos colaboradores estão alinhadas a impulsionar a diversificação de produtos, aprimorar o atendimento aos clientes e desenvolver soluções financeiras diferenciadas, como, por exemplo, o Consórcio Pansera. Alguns objetivos esperados são: expansão de Produtos e Serviços, aprimoramento da consultoria financeira, fortalecimento da relação com clientes, otimização de processos internos e contribuição para os nossos resultados financeiros”, destaca Brandeburski.

A corretora reconheceu a necessidade de aprimorar a oferta de serviços financeiros e, por isso, investiu em uma área de Soluções Financeiras mais organizada. Os recém-chegados estão empenhados em adotar uma estratégia centrada em Diversificação do Portfólio, Atendimento Consultivo e Especializado, Inovação e Agilidade, bem como, o Desenvolvimento de Soluções Integradas aos produtos de seguros.

Esses profissionais trazem habilidades que complementam a liderança existente na Pansera, ampliando a capacidade da empresa de inovar e se adaptar ao mercado. “A sinergia entre as equipes existentes e as recentes será fundamental para oferecer uma assistência competitiva e especializada”, afirma.

Ainda na visão do CEO as alterações também abrem caminho na cultura organizacional. “Acredito que sensibilizará de forma positiva e transformadora, promovendo mudanças que alinham a corretora a uma abordagem mais dinâmica e orientada ao cliente. Com influências positivas, qualificadas e técnicas, a adição dos novos colaboradores tornará a cultura mais colaborativa, inovadora e orientada aos clientes”. Com essa mudança, a empresa pretende reforçar seu compromisso em diversificar e qualificar seu portfólio de serviços.

Por fim, a adição desses líderes contribuirá para o desenvolvimento de talentos internos. “A expectativa é que, por meio da capacitação, a equipe atual eleve seu conhecimento técnico e desenvolva competências estratégicas, como análise de dados e consultoria financeira”.

“Quando investimos no crescimento dos colaboradores, eles contribuem para criar uma equipe mais preparada e alinhada às necessidades do mercado, reforçando a retenção de talentos e fomentando uma cultura de aprendizado contínuo.”, conclui Brandeburski.

Sobre a Pansera Corretora de Seguros:

A Pansera Corretora de Seguros é uma empresa de origem familiar, com sede na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Fundada em 1979, a atuação comercial da Corretora se concentra em 3 pilares estratégicos: seguros patrimoniais, seguros para o agronegócio e seguros para as pessoas. Ao longo da sua trajetória, a Pansera Corretora tem buscado melhorar e facilitar a experiência dos seus clientes, com atendimento 100% especializado. Disponibiliza um amplo portfólio de soluções em Seguros, priorizando a credibilidade, confiança e solidez.

Foto: Jairo Brandeburski – CEO Pansera Corretora de Seguros