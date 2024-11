A Centauro Seguradora, especialista em seguro de pessoas, acaba de lançar a nova versão do Acesso Corretor, área exclusiva dos parceiros da companhia.

As novidades foram apresentadas em uma super live com os parceiros corretores de seguros. Além de conhecer, em primeira mão, todos os detalhes e funcionalidades que irão tornar o dia a dia ainda mais prático e eficiente, os participantes tiveram uma condição comercial exclusiva para aproveitar ao máximo essa novidade.

Benedito Martins, gerente Sênior de Projetos e Negócios da Centauro, tem como uma de suas missões na companhia identificar as dores dos corretores parceiros e focar na entrega de inovação e facilidades. “Nosso compromisso é oferecer as melhores ferramentas e soluções e, claro, melhorar a experiência dos corretores aqui na Centauro. Por isso, desenvolvemos o novo Acesso Corretor, uma plataforma desenhada para ser ainda mais estratégica e analítica”, declara. “Agora, o corretor terá uma visualização aprimorada dos dados, permitindo decisões mais assertivas e, consequentemente, melhor desempenho na performance de vendas”, garante.

A nova plataforma traz aos corretores de seguros: dashboard de vendas com resumo de sua performance de maneira clara e objetiva; funil de vendas interativo, permitindo acesso a cada etapa de suas vendas em poucos cliques; visualização do status dos pedidos com agilidade e praticidade; ferramenta de cálculo integrada, permitindo cálculos rápidos, eficientes e integrados otimizando o tempo; e apoio às vendas com disponibilização de todos os materiais de marketing, produtos e técnicos.

A diretora de Produtos e Operações da companhia, Regina Hoinatski, comenta que a Centauro está constantemente buscando soluções confiáveis e duradouras para os clientes e parceiros corretores de seguros. “O novo Acesso Corretor reforça o nosso compromisso em trazer ferramentas inteligentes, ajudando o corretor a ser mais produtivo e proporcionar uma experiência ainda melhor para seus clientes. Juntos, seguimos inovando e buscando um futuro mais protegido”.

Feedbacks dos corretores de seguros

A corretora de seguros Janaina Aro, da Roland Corretora de Seguros, de Rolandia-PR, parabeniza a Centauro pelo novo portal. “O acesso foi ótimo. Eu gostei bastante da parte dos produtos, onde discrimina as coberturas dos planos individuais e coletivos, e ao mesmo tempo já pode simular ali do lado, ficou bem fácil mesmo. Também gostei bastante do material de marketing, as lâminas para nossa divulgação também ficaram bem bacanas. Parabéns!”.

O novo portal apresenta mais clareza das opções, na avaliação de Flavia Bernardes, da Alpevi Corretora de Seguros, de Londrina-PR. “É bem bonito o layout, já fizemos as movimentações e cotações e foi bem tranquilo. Entrei de forma bem fácil e rápida, acesso na mão”, completa.

Fabiane Bergstron Finoti, da JCZB Corretora de Seguros, de Londrina-PR, concorda sobre o visual do novo sistema. “Adorei a carinha nova do sistema. Ficou muito bom, bonito, mais fácil de visualizar as pendências, as apólices, principalmente o financeiro. Centauro está de parabéns!”.

Para Elaine Cristina dos Santos, da Brasan Corretora de Seguros, de Curitiba-PR, ficou ótima a comunicação com o corretor. “Gosto bastante da entrada com o dashboard como está, no formato de gráfico. Bato o olho e consigo ver todo o meu ano e as minhas fragilidades nos meses, podendo entender o que aconteceu, o que falta para bater a meta e melhorar para as próximas”, relata.

Solange Dantas de Alcântara Thimóteo, da Sol’s Corretora de Seguros, de São Paulo-SP, comenta que além de bonito, o novo portal ficou muito fácil para utilizar no dia a dia. “Conseguimos, num toque, acessar todas as informações dos seguros que a Centauro trabalha. Nas vendas, temos lá todos os estudos e cotações. Esses estudos podem ser facilmente encaminhados aos clientes por e-mail ou WhatsApp. Também temos outras ferramentas, como extrato detalhado, painel de comissões, inadimplentes, tudo o que precisamos está lá”, conclui. O corretor parceiro pode acessar agora mesmo seu perfil e navegar pelo novo Acesso Corretor. Quem ainda não é cadastrado, pode entrar em contato com a equipe comercial da seguradora para realizar seu cadastro e ter acesso a essa nova experiência.