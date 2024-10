Outubro Rosa: Cresce Adesão de Mulheres à Mamografia, com Aumento de 36% entre Beneficiárias da Bradesco Saúde

No mês de outubro, a campanha “Outubro Rosa” reforça a conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com um levantamento exclusivo da Bradesco Saúde, o impacto dessa campanha tem sido positivo, evidenciado pelo crescimento na adesão de mulheres ao exame de mamografia nos últimos anos.

Entre as beneficiárias da Bradesco Saúde, a faixa etária de 40 a 49 anos registrou um avanço significativo. Em 2022, até agosto, cerca de 28% das mulheres nessa faixa realizaram o exame preventivo. No ano seguinte, esse percentual subiu para 32%, chegando a 36% em 2024. Isso representa mais de 113 mil seguradas que já realizaram a mamografia este ano.

Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde, destaca a importância dessa conscientização contínua: “Os números mostram que as mulheres estão mais atentas à necessidade dos exames preventivos. A detecção precoce aumenta muito as chances de cura do câncer de mama, por isso a relevância dessas ações.”

A mamografia é amplamente recomendada por ginecologistas e entidades de saúde como a Organização Mundial da Saúde (OMS) para mulheres acima dos 40 anos, e também para aquelas com histórico familiar da doença. Ela é fundamental para detectar o câncer de mama em estágios iniciais, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido. Segundo a OMS, o câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres, sendo responsável por 25% dos novos casos de câncer diagnosticados anualmente no mundo. Além disso, o Ministério da Saúde reforça a importância de mulheres com histórico familiar iniciarem os exames preventivos mais cedo, aos 30 anos, o que aumenta as chances de diagnóstico precoce.

Esse aumento na adesão ao exame de mamografia acompanha uma tendência nacional. Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), o Brasil realizou cerca de 2,5 milhões de mamografias em 2023, um número que reflete a crescente conscientização sobre a importância do exame. No entanto, ainda há desafios. Em 2022, estima-se que cerca de 40% das mulheres elegíveis para a mamografia não realizaram o exame. Por isso, campanhas como o Outubro Rosa seguem sendo essenciais para reduzir essa lacuna e salvar vidas.

Os planos de saúde desempenham um papel central nesse processo, com iniciativas que facilitam o acesso ao exame. As operadoras têm investido em programas de prevenção e conscientização, além de melhorias no atendimento e na oferta de exames preventivos.Além do aumento no número de mamografias, a Bradesco Saúde tem se destacado por iniciativas que visam promover a saúde preventiva entre seus segurados. “Queremos facilitar o acesso ao diagnóstico precoce, promovendo campanhas e ações que incentivem a realização de exames fundamentais como a mamografia”, explica Padilha.

Com o sucesso da campanha e a crescente adesão, a Bradesco Saúde planeja continuar investindo em programas que incentivem a prevenção e o diagnóstico precoce, reafirmando seu compromisso com a saúde de suas beneficiárias. A continuidade dessas ações de conscientização e a ampliação do acesso ao exame são essenciais para reduzir a mortalidade pelo câncer de mama, uma das doenças mais comuns e letais entre mulheres em todo o mundo.

Foto: Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde