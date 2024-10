Alper conquista o 1º lugar no Ranking 100 Open Startups na categoria Seguros

Alper é a única corretora de seguros no ranking, destacando a liderança no setor com foco em inovação tecnológica e experiência do cliente – A Alper Seguros celebra uma conquista inédita ao ser eleita ao 1º lugar na categoria de Seguros do prestigiado Ranking 100 Open Startups, um reconhecimento que consolida sua posição de liderança no setor e seu investimento e estímulo contínuo em inovação aberta.

Com o Programa de Aceleração AlperTech Startups, a companhia participa do ranking há 3 anos, sempre figurando entre as 5 primeiras. Além de liderar na categoria Seguros, a Alper também subiu 12 posições no ranking geral, alcançando a 47ª colocação, após ter ficado em 59º lugar no ano passado. A empresa agora consolida-se entre as 50 corporações que mais incentivam a inovação aberta no Brasil, em todos os setores e segmentos.

“A premiação é o resultado do nosso compromisso com a inovação e a transformação digital, além do nosso papel em impulsionar o mercado de seguros. Somos a única corretora de seguros no ranking e estamos prontos para continuar a liderar essa transformação tecnológica e nos unir com soluções de startups que agreguem valor aos nossos serviços e beneficie o mercado como um todo”, comenta Patrícia Fumagalli, CDO da AlperTech.

Gabriela Rosati, diretora executiva de Marketing, Comunicação e Inovação da Alper, compartilha pontos importantes para a conquista: “Inovar é sair do comum todos os dias, e para isso é essencial ter um time que valoriza as iniciativas e uma cultura que cultiva a inovação. Produzir e administrar o programa de aceleração 100% internamente foi fundamental para esse grande destaque, garantindo o alinhamento com o negócio e o olhar atento para atender às necessidades e dores dos nossos clientes”.

O programa de aceleração da Alper já está na 6ª edição, com mais de 20 startups aceleradas. O foco é promover o crescimento de startups nas áreas de health techs, insurtechs, fintech, inteligência artificial e outras por meio de mentorias e conexões estratégicas. Além do Programa de Aceleração, a AlperTech conta com a Tech Hub Alper, que é um ecossistema de startups, das mais diferentes atividades, que podem fornecer serviços para toda a carteira de clientes da empresa. Atualmente, o hub já possui mais de 50 startups associadas.

Para saber mais sobre os a AlperTech, os investimentos da Alper em tecnologia e o programa de aceleração de startups da corretora, acesse Link: https://www.alperseguros.com.br/

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Seguros é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1000 funcionários e 23 escritórios pelo país, ao todo são 19 empresas adquiridas sob a atual gestão.

Foto: Equipe Alper recebe reconhecimento por sua liderança e estímulo na inovação de startups

(imagem: Divulgação)