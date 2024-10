Omint Seguros marca presença no BTM e reforça parcerias no Nordeste

A companhia apresenta soluções inovadoras aos agentes de viagem, ampliando suas conexões no setor de turismo da região – Nos dias 24 e 25 de outubro, a Omint Seguros marcará presença no BTM – Brazil Travel Market, um dos principais eventos B2B de turismo do país, que ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A companhia terá um estande dedicado ao seguro viagem, com uma equipe especializada pronta para atender visitantes e profissionais do setor.

Para a Omint Seguros, o evento é uma oportunidade valiosa para fortalecer relações de negócios no Nordeste e destacar a seguradora, enfatizando sua expertise em soluções para viagens internacionais. O Omint Seguro Viagem foi cuidadosamente desenvolvido para atender às necessidades dos turistas e facilitar a jornada de vendas dos agentes.

“Cada viagem é única, e nossas coberturas também. Com elas, nossos clientes podem viver novas experiências com segurança”, afirma Anna Angotti, Gerente de Seguros de Vida Individual e de Viagem da Omint. “Participar do BTM 2024 é uma excelente oportunidade para a Omint estreitar laços com os parceiros locais.”

O evento

Organizado pela BBC Eventos, o BTM – Brazil Travel Market – é o maior evento B2B de turismo realizado no Norte e Nordeste, com o objetivo de promover a integração do setor de viagens e turismo, além de apresentar novos produtos ao mercado. Na edição deste ano, são esperados 5.000 profissionais do turismo ao longo dos dois dias de evento.

Serviço:

BTM 2024

Data: 24 e 25 de outubro de 2024

Local: Centro de eventos do Ceará

Avenida Washington Soares, 999 – Edson Queiroz

Fortaleza – CE