MetLife é reconhecida novamente pela Seramount por seus esforços globais de inclusão

A MetLife Inc. (NYSE: MET) mais uma vez foi reconhecida pela Seramount por sua cultura de confiança e inclusão, práticas de contratação, programas de desenvolvimento de talentos e compromisso em promover a diversidade na força de trabalho a nível global. A Seramount, empresa estratégica de serviços profissionais e de pesquisa, é dedicada a apoiar locais de trabalho de alto desempenho e inclusivos. O reconhecimento da MetLife nas listas e índices da Seramount se deve a seus programas voltados para os colaboradores, à responsabilidade da liderança e às boas práticas adotadas. A Seramount avaliou iniciativas como a rede global de inclusão da MetLife, MOMENTUM, e a experiência de aprendizado em equipe, INDEAVOR, que foca em táticas que aumentam a confiança, inclusão e colaboração.

“Uma cultura inclusiva, onde as características, perspectivas, vozes e contribuições únicas são valorizadas e respeitadas, é fundamental para o bem-estar de nossos colaboradores e para o desempenho da empresa”, afirmou a Dra. Cindy Pace, Diretora Global de Diversidade, Equidade e Inclusão da MetLife. “Temos orgulho de sermos reconhecidos pela Seramount enquanto continuamos a trabalhar para criar um ambiente onde todos sintam que pertencem e podem prosperar na MetLife”, concluiu.

Este ano, a MetLife foi reconhecida nas seguintes listas e índices da Seramount para 2024:

●Índice Global de Inclusão: Pelo segundo ano consecutivo, a MetLife garantiu seu lugar no índice, com reconhecimento em 16 mercados, incluindo Austrália, Brasil, Chile, China, França, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Portugal, Romênia, Coreia do Sul, Espanha, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. O índice avalia os esforços globais das empresas em recrutamento, retenção, promoção, cultura corporativa e responsabilidade de liderança nas estratégias de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI).

●Índice de Inclusão dos EUA: A MetLife está entre as poucas empresas reconhecidas como Líder no Índice de Inclusão, destacando-se pelas melhores práticas em recrutamento, retenção, promoção, cultura inclusiva e diversidade demográfica.

●Principais Empresas para Mulheres Executivas: A MetLife manteve sua posição no Hall da Fama da Seramount por seu trabalho contínuo em promover mulheres a cargos de liderança e avançar na diversidade da força de trabalho feminina globalmente.

●Melhores Empresas para Mulheres Multiculturais: Pelo sétimo ano consecutivo, a MetLife foi reconhecida entre as melhores empresas por suas práticas exemplares em contratação, retenção e promoção de mulheres multiculturais nos Estados Unidos.

Para mais informações sobre esses reconhecimentos e suas metodologias, visite o site Seramount.com.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar clientes individuais e corporativos a criar um futuro mais seguro. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 países e ocupa posições de liderança de mercado nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com

Sobre a Seramount

A Seramount é uma empresa estratégica de serviços profissionais dedicada a promover a diversidade, a equidade e a inclusão no local de trabalho. Por quatro décadas, nossas métricas qualitativas e quantitativas sobre a experiência do funcionário capacitaram os clientes a perceber os benefícios comerciais de um local de trabalho inclusivo. Aconselhamos as organizações com insights acionáveis, soluções baseadas em dados e eventos inspiradores que fornecem um guia para definir novos padrões de cultura em um cenário em constante mudança.