Osasco corre pela sustentabilidade na SECORRE 2024

Corrida e caminhada, com patrocínio da DS Beline, promovem inclusão, sustentabilidade e premiação de R$ 12 mil aos vencedores – No dia 10 de novembro, Osasco será o palco de uma grande celebração do esporte e do trabalhador com a SECORRE 2024 – Corrida e Caminhada dos Trabalhadores. Organizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região (SECOR), o evento, que terá início às 8h em frente à Prefeitura Municipal de Osasco, convida todos os trabalhadores da cidade e da região para participar dos percursos de 4 km e 8 km, promovendo sustentabilidade, bem-estar, saúde e união da classe trabalhadora.

A DS Beline é um dos patrocinadores do evento. Em uma demonstração de apoio à causa sustentável e ao meio ambiente, a empresa realizou incentivo interno, e seus funcionários marcarão presença em massa, além de contar com um estande no local. Essa ação reforça o compromisso da empresa com o bem-estar dos trabalhadores e a conscientização sobre seus direitos e compromisso ambiental. Durante o evento, consultores estarão disponíveis para apresentar novidades e serviços voltados à proteção e valorização dos trabalhadores, fortalecendo a missão de informar e apoiar a classe.

Com uma premiação total de R$ 12 mil, distribuída entre os vencedores, a SECORRE 2024 não é apenas um evento esportivo, mas uma oportunidade para fortalecer a cooperação e solidariedade entre os trabalhadores. A iniciativa reforça a importância da atividade física para a qualidade de vida, saúde e, principalmente, a preocupação com a sustentabilidade, incentivando os participantes a adotarem um estilo de vida mais saudável com consciência ambiental.

A DS Beline, que atua prestando suporte e consultoria administrativa em casos de acidentes de trabalho e outros sinistros, acredita na importância de contribuir ativamente para a qualidade de vida dos trabalhadores.

“Com essa ação, queremos fortalecer a missão de oferecer apoio integral à classe trabalhadora, não apenas nos momentos de dificuldade, mas também incentivando atividades que promovam um futuro mais saudável e digno para todos”, comenta Alexandre Faria, Coordenador de Marketing da DS Beline.

Os kits de participação, que incluem camiseta e itens exclusivos, estarão disponíveis para retirada no dia anterior à corrida. Todos os inscritos serão premiados não só com a experiência, mas também com a certificação NFT física registrada no blockchain, reafirmando o caráter inovador do evento como uma corrida e caminhada sustentável em Osasco.

“O esporte e a causa trabalhista estão intrinsecamente ligados à saúde, dignidade e melhoria das condições de vida. A parceria entre o SECOR e a DS Beline tem como propósito engajar os trabalhadores em um ambiente de cooperação, onde o foco é o fortalecimento coletivo da cidade, a informação sobre os direitos do trabalhador e o bem-estar de todos”, finaliza Alexandre.

SERVIÇO

Data: 10 de novembro de 2024

Horário: A partir das 8h

Local: Av. Lázaro de Mello Brandão, 300 – Prefeitura Municipal de Osasco

Inscrição: a partir de R$ 89,90 (inclui kit de participação)

Informações e inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/secorre-corrida-e-caminhada-dos-trabalhadores-69861

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, com valores que variam conforme o lote.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é uma empresa especializada em fornecer suporte a pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, facilitando o acesso a indenizações e benefícios. A empresa oferece uma ampla gama de serviços para obtenção seguros de vida privados e empresariais, seguro DPVAT, incluindo serviços jurídicos com apoio de parceiros com a mesma excelência dos serviços administrativos. A DS Beline se destaca pelo atendimento personalizado e humanizado, ajudando seus clientes a superarem as dificuldades resultantes dos acidentes.

