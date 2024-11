AXA no Brasil patrocina o Festival Varilux de Cinema Francês 2024

Iniciativa faz parte da estratégia da companhia de ampliar o alcance de sua marca e promover o acesso à cultura – A AXA no Brasil, que representa o grupo segurador de origem francesa no país, patrocina o Festival Varilux de Cinema Francês 2024, realizado pela produtora Bonfilm, que acontece de 7 a 20 de novembro em mais de 60 cidades e 110 salas de cinema pelo território nacional. Com uma homenagem ao ícone Alain Delon e uma seleção que celebra o melhor do cinema francófono contemporâneo, o evento exibe produções que passaram por Cannes, Veneza e San Sebastián.

O apoio ao Varilux faz parte da estratégia da AXA para fortalecer sua marca no Brasil, promovendo o acesso à cultura. Em 2022, a empresa deu início a esse movimento ao patrocinar a Roda Rico, o mais recente cartão postal de São Paulo, destacando a importância do seguro de forma próxima e acessível. O patrocínio deste ano, agora, dá continuidade a essa trajetória, promovendo a conexão da marca com o universo da arte e do cinema.

“Patrocinar o Festival Varilux de Cinema Francês reforça o compromisso da AXA em apoiar a cultura e promover o encontro de diferentes perspectivas, tão valioso para o progresso humano. Assim como o cinema nos inspira a ver o mundo sob novos ângulos, nossa missão é oferecer segurança e resiliência para que as pessoas possam construir um futuro mais sustentável e plural”, afirma Karine Brandão, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Clientes da AXA no Brasil.

Entre os destaques da edição de 2024 do Festival Varilux estão as exibições de filmes como O sucessor, de Xavier Legrand, e Apenas alguns dias, de Julie Navarro, que abrirão o evento em São Paulo no dia 5 de novembro, no Cinema Augusta, e no Rio de Janeiro no dia 6 de novembro, no Estação Net Gávea. Cidades pelo país inteiro receberão a programação, que pode ser conferida no site oficial https://variluxcinefrances.com/2024/

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Sobre a Bonfilm

Além de distribuidora de filmes, a Bonfilm é realizadora do Festival Varilux de Cinema Francês que, nos últimos 14 anos, promoveu mais de 35 mil sessões nos cinemas em todo o Brasil e somou um público de mais de um 1,2 mil espectadores. Desde 2015, a Bonfilm organiza também o festival Ópera na Tela, evento que exibe filmes de récitas líricas em uma tenda montada ao ar livre no Rio de Janeiro, e com uma edição também em São Paulo em 2024. www.bonfilm.com.br

Foto: Karine Brandão, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Clientes da AXA no Brasil.