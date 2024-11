Começam os preparativos para tradicional Feijoada do CVG-RJ

A festa será no dia 7 de dezembro de 2024 – Em sua 24ª edição, a Feijoada do Clube Vida do Rio de Janeiro (CVG-RJ) é a comemoração que marca o encerramento do ano, reunindo na mais concorrida festa do mercado de seguros brasileiro, sócios beneméritas, patrocinadores, entidades e parceiros do setor, jornalistas e demais participantes acompanhados de suas famílias, num clima de muita alegria e confraternização.

O cenário é o também tradicional Sheraton Grand Rio Hotel e Resort, localizado entre a montanha e o mar, numa das mais belas vistas da Zona Sul carioca. “Nós ficamos sempre muito felizes de organizar esse evento, que é antes de tudo um momento de descontração, para aproveitar junto com a família, e celebrar as conquistas de mais um ano de muito trabalho. Também não deixa de ser uma oportunidade de fortalecer laços com as entidades parceiras, dos profissionais se unirem, fazerem networking num ambiente extremamente agradável”, declara Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ.

A programação, que é um sucesso sempre, conta com música ao vivo, recreação e a aguardada chegada do Papai Noel que não pode faltar. Enio Miraglia, diretor social do CVG-RJ, enfatiza que a melhor maneira de celebrar é compartilhar. Então, ele solicita a adesão de todos a doação de um quilo de alimento não perecível, para que sejam montadas cestas básicas que serão destinadas a uma instituição de caridade. “Pedimos aqueles que possam e queiram colaborar, que ao ir buscar a camiseta da feijoada, na sede do CVG-RJ, que levem o alimento a ser doado. Contamos com a participação de todos”, enfatiza o diretor social do CVG-RJ.

Serviço:

Evento: 24ª Feijoada do CVG-RJ

Data: 07/12/2024

Horário: 13h

Local: Sheraton Grand Rio Hotel e Resort – Avenida Niemeyer, 121, Leblon (o local tem estacionamento)

*As reservas devem ser feitas pelos seguintes canais:

WhatsApp (21) 96428 -4687

Telefone Celular (21) 96428-4687

Telefone: (21) 2203-0393

*Vagas limitadas

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Edson Calheiros, presidente do CVG-RJ – Foto: Divulgação