Akad fecha parceria com startup do Vale do Silício para processamento acelerado de dados

Companhia terá acesso ao inovador Programa Universal de Processamento Dados da DataPelago para extrair insights de dados com mais velocidade e eficiência em movimento que pode sinalizar novas oportunidades para o mercado de seguros -Referência em inovação no mercado brasileiro de seguros, a Akad acaba de dar um passo importante para modernizar sua infraestrutura de dados visando extrair informações valiosas para corretores, segurados e parceiros. A companhia anunciou uma parceria com a DataPelago, uma promissora startup do Vale do Silício e líder no processamento acelerado de dados capaz de unificar cargas de trabalho de Big Data, análises avançadas e Inteligência Artificial por meio do seu um revolucionário Programa de Universal de Processamento de Dados. A seguradora já projeta ampliar em até dez vezes a velocidade no processamento de dados, desempenho que virá acompanhado de uma economia de 50% nos custos com as cargas de trabalho.

Nos últimos anos, a Akad se notabilizou pela vocação em extrair informações valiosas de dados para automatizar processos e lançar soluções disruptivas no mercado. A partir desta estratégia, se tornou a primeira seguradora do Brasil e uma das primeiras do mundo a utilizar o modelo do ChatGPT para otimizar os fluxos de trabalho de corretagem, além de criar um assistente virtual treinado para interagir com os corretores pelo WhatsApp.

“O grande desafio é que os dados empresariais dobram a cada dois anos, ao passo que o poder computacional para processá-los fica mais caro e limitado”, justifica André Fichel, CTO da Akad Seguros. De acordo com um levantamento da própria startup, 90% dos dados gerados pelas empresas nunca chegam a ser explorados em razão dos altos custos e tempo de processamento, limitação que cria um significativo gap de oportunidade.

Segundo Fichel, a tecnologia inovadora criada pela DataPelago possibilita que as empresas movam suas cargas de trabalho entre diferentes processadores físicos sem a necessidade de alterações no código, o que explica os ganhos com eficiência e velocidade.

“A inovação e o compromisso em oferecer um serviço excepcional ao cliente estão entrelaçados em nosso DNA”, destaca Fichel. “Aproveitando o Programa Universal de Processamento de Dados da DataPelago, unificamos nossos pipelines de IA Generativa e Analytics para processar eficientemente dados estruturados, semiestruturados e não estruturados, reduzindo custos e melhorando o desempenho operacional”, afirma o CTO.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

Foto: André Fichel – CTO da Akad Seguros (Divulgação)