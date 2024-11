Seguros Sura Brasil marca presença no CQCS Insurtech & Inovação 2024

A seguradora oferecerá 30 dias de seguro gratuito e reembolso de franquia para os clientes que aderirem ao produto Mobi Livre – A Seguros Sura Brasil, especialista em gestão de tendências e riscos, participará da 6ª edição do CQCS Insurtech & Inovação 2024, o maior evento de inovação em seguros da América Latina. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

Pioneira em seguro pessoal de mobilidade no Brasil, a Sura, em parceria com a Suthub – plataforma digital que monetiza canais com a venda de seguros e produtos financeiros –, oferecerá uma experiência gratuita do Mobi Livre. Este produto inovador garante proteção atrelada ao segurado, e não apenas a veículos ou objetos, sendo único no mercado.

Os visitantes que aderirem à promoção receberão 30 dias de cobertura gratuita do Mobi Livre. Durante esse período, a Sura reembolsará a franquia em caso de sinistro, limitado ao valor da apólice oferecida (R$ 4 mil).

“Acreditamos no ecossistema da mobilidade e oferecemos produtos para todos os tipos de veículos e para todas as pessoas e empresas que os utilizam. O Mobi Livre protege a liberdade de ir e vir e proporciona aos segurados mais tranquilidade e segurança em seus deslocamentos diários”, destaca Suellen Ferri, Gerente do Canal Afinidade da Seguros Sura Brasil. O evento reunirá os principais players do mercado de seguros da América Latina, além de convidados de outros continentes, investidores, seguradoras, corretores e distribuidores, com uma programação diversificada de painéis

Sobre a Seguros Sura Brasil

A Seguros SURA Brasil atua há 8 anos como especialista em Gestão de Tendências e Riscos e faz parte do grupo SURA Seguros, com 80 anos de experiência e presente em 7 países da América Latina. Sua filial no Brasil oferece soluções de seguro para empresas e pessoas, abrangendo os segmentos de Mobilidade (Transportes, Frotas de Automóveis, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas) e Vida e Negócios (Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial). Com mais de 350 funcionários distribuídos em 15 cidades brasileiras, a Seguros SURA Brasil garante atendimento próximo e profundo conhecimento do mercado local. A empresa se destaca pela inovação e antecipação de tendências, proporcionando soluções de seguro eficazes e relevantes. Para mais informações, acesse https://www.segurossura.com.br/home.