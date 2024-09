Onmed Saúde e Qualicorp anunciam operação estratégica no RS

Na última terça-feira, dia 17 de setembro, aconteceu o lançamento da parceria que movimentou o mercado de saúde do Rio Grande do Sul. A operadora Onmed e a administradora de benefícios Qualicorp anunciaram a operação comercial conjunta naquele Estado para comercialização de planos coletivos por adesão.

O evento de anúncio da mais nova parceria foi realizado na melhor tradição Gaúcha, em Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, também chamado de Parque Harmonia, onde está sendo realizada a Semana Farroupilha.

Executivos da Onmed, da Qualicorp e corretores parceiros celebraram o acordo com uma festa tipicamente gaúcha, com direito a muita música e pratos tradicionais da gastronomia local, como a costela assada por 12 horas no fogo de chão.

“A Onmed vem crescendo de forma exponencial por meio de uma operação sólida e estruturada. A parceria com a Qualicorp, líder nacional no setor de planos de saúde coletivos, é mais um passo no processo de consolidação da nossa marca no setor”, ressalta o diretor Nacional de Vendas da operadora, Frederico Nogueira.

Juntas, as duas marcas prometem ofertar ao mercado uma “operação ágil, inteligente e produtos altamente competitivos para os parceiros comerciais”.

A Onmed dispõe de ampla rede credenciada composta de clínicas, laboratórios e hospitais de ponta, em Porto Alegre e na Região Metropolitana da capital gaúcha. “Oferecemos planos de saúde com um atendimento de excelência para nossos beneficiários. Essa é uma premissa inegociável da Onmed”, garante Nogueira.

Foto: Executivos da operadora Onmed e da administradora Qualicorp, durante evento de lançamento da parceria, no Parque Harmonia, em Porto Alegre