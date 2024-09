Contagem regressiva para a festa do OSCAR DO SEGURO

No dia 26 de setembro, quinta-feira da próxima semana, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizará a cerimônia de premiação para os Destaques do Ano 2023/2024, que terá como palco o Teatro Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

Como de praxe, a lista dos vencedores nas 12 categorias permanece em segredo, somente sendo revelada durante a festa, garantindo uma noite repleta de surpresas e comemorações. São profissionais, lideranças e empresas que fizeram a diferença no período 2023/2024, contribuindo para o crescimento do seguro no Brasil.

“Celebrar esses profissionais e empresas, escolhidos pelo próprio mercado por votação direta, é para o CVG-RJ uma honra e uma responsabilidade que levamos com grande seriedade. Acreditamos que mantendo essa premiação há quase 50 anos, estamos não apenas reconhecendo o mérito dos que trabalham com afinco em prol de desenvolvimento do nosso mercado, mas também inspirando e incentivando as novas gerações para que sigam inovando e buscando a excelência”, declara o presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros.

Patrocínio

O presidente Calheiros destacou também os seus agradecimentos aos patrocinadores deste grande evento. São eles:

PATROCINADOR MASTER

BVIX SEGURADORA; OXXY SEGURADORA

PATROCINADOR VIP

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS MICROSSEGURADORAS – ANM; CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO; KLINI SAÚDE; MASTERCLASSIC;

MC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGUROS; PORTO; SULAMÉRICA

PATROCINADOR SOCIAL

ATTIME; AXA NO BRASIL; BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA; FLANCI CORRETORA DE SEGUROS; HDI SEGUROS; ICATU SEGUROS; MAG SEGUROS; MAPFRE;

MBM SEGURADORA E PREVIDÊNCIA; PLATAFORMA ASSESSORIA DE SEGUROS; SEGURADORA ALM; TOKIO MARINE SEGURADORA

Serviço:

Evento: Oscar do Seguro – Destaques do Ano 2023/2024

Data: 26 de setembro de 2024

Horário: a partir das 19h

Local: Teatro Copacabana Palace – Acesso pela Av. Nossa Senhora de Copacabana, 291 – Copacabana, Rio de Janeiro – RJ.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.