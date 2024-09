InsureMo e Verity firmam parceria para desenvolvimento de novos negócios no Brasil

O InsureMo (Insurance Middle Office), plataforma de infraestrutura para players que atuam no mercado segurador, anunciou uma parceria para complementar o portfólio de soluções do segmento de seguros da Verity, boutique especializada em modernização e aceleração digital. A Verity é uma empresa líder no ramo digital, com mais de 14 anos de experiência no mercado brasileiro de tecnologia e tem grandes clientes como Carrefour, Agibank, SulAmérica, Porto Seguro e Hospital Sírio Libanês em seu portfólio. Atualmente oferece soluções nas áreas de Estratégia, Experiência, Hiperautomação, Tecnologia e Inteligência Artificial, com seu framework baseado em IA, o Verity Quantum.

“Identificamos que o mercado de seguros tem buscado modelos mais ágeis e flexíveis para atender as frequentes demandas de transição e aceleração digital. Como se não bastasse, esse processo não pode encontrar gargalos operacionais, o que para a área de tecnologia é sempre um desafio”, explicou Weliton Costa, diretor de Desenvolvimento de Negócios América Latina do InsureMO.

“Assim, essa parceria com a Verity é bastante estratégica para nós. Primeiro porque vai permitir implementação de soluções já existentes na nossa plataforma; segundo porque levará o InsureMO para outros setores que poderiam oferecer produtos de seguro, mas que ainda não o fazem por falta de uma tecnologia como a nossa”, completou.

Já para Alexandro Barsi, fundador e CEO da Verity, “a parceria entre as empresas representa um avanço estratégico, unindo o profundo conhecimento da Verity no mercado segurador e sua liderança em modernização digital com as soluções inovadoras do InsureMO, reconhecida globalmente por sua tecnologia disruptiva. Essa sinergia fortalece nossa capacidade de oferecer soluções integradas e de ponta, prontas para atender de forma ágil e precisa às demandas de um setor em constante evolução, gerando benefícios significativos para nossos clientes e o mercado”.

Com um portfólio com mais de três mil APIs, a plataforma InsureMO habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Com base nessas características, a multinacional já possui negócios em mais de 40 países, atendendo quase 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

Como também possui a facilidade de se conectar com outros softwares, a plataforma pode ser utilizada para integrar produtos e canais que ainda não são muito utilizados no país para ofertar seguros, como empresas de comércio eletrônico, telecomunicações, transporte e fintechs, por exemplo.

Sobre o InsureMO

O InsureMo – Insurance Middle Office – é uma plataforma de infraestrutura para seguradoras, insurtechs, brokers, startups, além de canais tradicionais e de afinidade. Através de seu portfólio com mais de três mil APIs, habilita a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 40 países globalmente, atendendo quase 500 clientes entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players desse ecossistema.

Sobre a Verity

A Verity é uma boutique especializada em modernização e aceleração digital, reconhecida por seu compromisso e excelente reputação no mercado brasileiro de tecnologia. Com mais de 14 anos de experiência, a empresa compreende que acelerar negócios digitalmente requer, primeiramente, a modernização, e assim desenvolve soluções que proporcionam experiências marcantes e transformadoras para os negócios.

Além de oferecer soluções nas áreas de Estratégia, Experiência, Tecnologia e Hiperautomação, a Verity inovou em 2024 com uma forte ênfase em Inteligência Artificial (IA), apresentando seu framework Verity Quantum. Esse framework foi desenvolvido com foco na eficiência na geração de código e nos testes relacionados à IA.

Com um portfólio que inclui grandes clientes como Banco Carrefour, Agibank, SulAmérica, Azul Seguros, Porto Seguro, Hospital Sírio Libanês, Águia Branca, entre outros, a empresa está preparada para atuar em diversos segmentos, demonstrando sua capacidade de adaptação e excelência em atendimento às necessidades do mercado. Saiba mais em: https://www.verity.com.br/

Foto: Alexandro Barsi, fundador e CEO da Verity