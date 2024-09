Dicas de segurança para turistas no Rock in Rio: saiba como aproveitar a viagem ao Rio de Janeiro com tranquilidade

Especialista recomenda 11 dicas essenciais para turistas, desde cuidados com pertences até a importância do seguro viagem – Com milhares de turistas de todo o Brasil e do mundo desembarcando no Rio de Janeiro para assistir ao Rock in Rio, que começou no último dia 13 de setembro e vai até o dia 22, a segurança torna-se uma preocupação primordial para quem deseja aproveitar o festival ao máximo. Somente nos primeiros três dias do evento, foram registrados 467 casos em diferentes delegacias do Rio de Janeiro, incluindo o posto de atendimento dentro do evento, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. A maioria dos incidentes envolveu furtos e roubos de celulares.

De acordo com os relatos, os criminosos aproveitaram tanto os momentos em meio aos shows quanto situações em que o público estava mais vulnerável, como na entrada e saída dos banheiros ou já fora do festival. Para garantir uma experiência mais tranquila, é essencial adotar algumas medidas preventivas. A seguir, o diretor de Seguros Pessoais da Alper Seguros, Paulo Grillo, compartilha dicas essenciais para quem vem de outros estados e quer curtir o festival com menos preocupações.

Planeje sua viagem e seus deslocamentos

Uma das primeiras questões para quem chega ao Rio de Janeiro é o deslocamento. Com o aumento de turistas, o trânsito e a demanda por transportes públicos crescem. “Sempre que possível, opte por aplicativos de transporte ou táxis de empresas de confiança, principalmente à noite”, orienta Paulo Grillo. Ele destaca que caminhar por áreas desconhecidas ou mal iluminadas pode aumentar os riscos de incidentes. “Além disso, mapear previamente as rotas e horários dos transportes até a Cidade do Rock é essencial para evitar imprevistos”, completa o executivo.

Hospedagem em local seguro

Para garantir uma estadia tranquila, escolha hospedagens em áreas turísticas mais seguras, como Copacabana, Ipanema ou Barra da Tijuca, que é mais próxima da Cidade do Rock. “Consultar avaliações online e optar por hotéis e pousadas bem avaliados ajuda a evitar problemas”, explica Grillo. Hospedar-se em regiões mais movimentadas também facilita os deslocamentos e aumenta a segurança, especialmente à noite.

Contrate um seguro viagem

Uma dica muitas vezes negligenciada, mas extremamente importante, é contratar um seguro viagem. Mesmo em viagens domésticas, o seguro pode cobrir desde emergências médicas até imprevistos com bagagens e cancelamentos. “O seguro viagem oferece tranquilidade adicional, especialmente em eventos de grande porte como o Rock in Rio, onde há uma grande movimentação de pessoas e situações inesperadas podem ocorrer”, ressalta Paulo Grillo. Segundo ele, o seguro pode fazer a diferença caso algum imprevisto aconteça: “Ninguém quer passar por imprevistos, mas estar protegido é sempre uma vantagem”.

Cuidado com seus pertences

O festival é conhecido pelas grandes multidões, o que pode favorecer a ação de furtos. Para se proteger, mantenha bolsas e mochilas sempre à vista e próximo ao corpo. “Evitar exibir itens de valor, como celulares, câmeras e relógios caros, pode reduzir a chance de se tornar alvo”, alerta Grillo. Durante o evento, leve apenas o necessário, como documentos, cartões e uma pequena quantia em dinheiro.

Evite excesso de dinheiro vivo

Falando em dinheiro, andar com grandes quantidades de notas não é recomendado. “O ideal é utilizar cartões e levar apenas uma pequena quantia em espécie”, sugere o especialista da Alper Seguros. Deixe valores maiores e objetos de valor no cofre do hotel, quando disponível.

Evite áreas de risco

Falando em dinheiro, andar com grandes quantidades de notas não é recomendado. “O ideal é utilizar cartões e levar apenas uma pequena quantia em espécie”, sugere o especialista da Alper Seguros. Deixe valores maiores e objetos de valor no cofre do hotel, quando disponível.

Esteja atento ao ambiente

Seja no festival ou em passeios pelo Rio, é fundamental manter-se alerta ao seu entorno. “O Rio de Janeiro é uma cidade incrível, mas, como qualquer grande metrópole, tem seus riscos”, comenta Grillo. “Estar atento ao ambiente ao redor, principalmente em áreas turísticas e em momentos de grande concentração de pessoas, pode evitar situações desagradáveis”.

Cuidado ao usar o celular

Evite usar o celular enquanto caminha nas ruas, principalmente em áreas movimentadas. “Isso diminui a chance de furtos e, se precisar usar o aparelho, faça isso em um local seguro, como dentro de uma loja ou restaurante”, aconselha Paulo Grillo. A contratação de seguro contra furto e roubo de celular é essencial para garantir a sua tranquilidade.

Conheça os telefones de emergência

Ter à mão os números de emergência locais pode fazer a diferença em situações adversas. Os principais são: Polícia (190), Bombeiros (193) e SAMU (192). “Além disso, é interessante salvar os contatos de um familiar, da sua hospedagem ou da seguradora, caso precise de assistência”, lembra Grillo.

Adquira ingressos oficiais

Comprar ingressos em canais não oficiais pode trazer dores de cabeça, como golpes e ingressos falsificados. “Evite cambistas e plataformas não confiáveis. Priorize os canais de venda oficiais para garantir sua entrada no festival”, recomenda o executivo da Alper.

Saia com amigos

Estar em grupo é uma das formas mais eficazes de aumentar a segurança durante eventos e deslocamentos, principalmente à noite. “Compartilhar com alguém sua localização e horários planejados também é uma medida inteligente”, afirma Grillo.

Seguindo essas dicas, os turistas de qualquer lugar do Brasil que forem ao Rio de Janeiro para o Rock in Rio terão mais chances de aproveitar o evento com segurança e tranquilidade, focando no que realmente importa: a música e a diversão.

Para saber mais sobre seguro viagem ou de celular, acesse https://www.alperseguros.com.br/.

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de Seguros Corporativos, Benefícios, Seguros Massificados, Seguro Auto e de Transportes. Com atuação nos mais diversos segmentos, a companhia é pautada pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos, através do trabalho consultivo de mais de mil especialistas distribuídos em 23 escritórios em todo país. No total, a Alper Seguros já soma 19 empresas do setor adquiridas sob a atual gestão.