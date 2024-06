Objective avalia o uso da Inteligência Artificial no setor de Seguros

A Objective, multinacional brasileira especializada em experiências digitais e transformação de negócios, destaca a importância da inteligência artificial (IA) no setor de seguros, com base em resultados obtidos na integração de soluções de IA em processos operacionais de um de seus clientes, uma corretora líder global no setor. De acordo com Jorge Sellmer, CRO da Objective, um dos maiores desafios enfrentados pelas corretoras de seguros é manter a precisão e a consistência entre documentos críticos como cotações, propostas e apólices. Diante deste cenário, a IA tem sido um fator transformador para este mercado, por meio de soluções com IA Generativa é possível ganhar precisão, velocidade e escala nos processos de revisão e validação de documentos. O ganho na qualidade da revisão e principalmente na redução de riscos reputacionais e financeiros são diferenciais para soluções como esta.

“Com a implementação de projetos de IA nas atividades de seguros, as corretoras aumentam a sua escala e assertividade na análise dos documentos vinculados à contratação de novos seguros. No entanto, para que os projetos sejam bem-sucedidos, é necessário entender os processos de contratação e integração entre as corretoras e as seguradoras, garantindo que estes tenham fluidez, integração e não provoquem retrabalho, com significativo aumento de produtividade.”, afirma Sellmer.

Para exemplificar, o executivo destacou a plataforma construída pela Objective para atender no modelo de serviço as corretoras de seguros do mercado. Essa solução está preparada para se conectar ao ambiente computacional das corretoras, ser configurada conforme as informações definidas pelo cliente e analisar um alto volume de documentos simultaneamente. Ela é capaz de analisar documentos com diferentes estruturas, identificar dados em campos de texto, entender o conteúdo e fazer validações dos documentos de forma automática e sem nenhuma intervenção manual. Ao utilizar essa solução, é possível aumentar em 7x a quantidade de documentos analisados e alcançar uma assertividade muito maior que o processo manual e humano, amplamente utilizado pela maioria das corretoras.

“Este é apenas um caso de sucesso gerado pela iniciativa AI Labs, que busca co-criar com os nossos clientes soluções que usem Gen AI, mas principalmente, que façam a diferença para o negócios das empresas, influenciando diretamente no seu resultado.”, finaliza Sellmer.

Sobre a Objective

A Objective é uma multinacional brasileira, criada por amigos desenvolvedores que compartilham uma mesma visão de negócio: transformar o futuro das organizações por meio da tecnologia e das pessoas. A empresa oferece ao mercado a criação e sustentação de soluções e experiências digitais, realiza consultoria para aumentar a eficácia das empresas e traça jornadas de dados e rotas de inovação que vão do desafio ao produto. A empresa faz parte da holding Objective Group que é composta por E-TRUST, especializada em segurança da informação e Gestão de Identidades; ELEFLOW que atua com soluções em BI e Big Data Analytics; e NG Billing que é uma Plataforma de CRM & Billing para gestão de faturamento recorrente. Em setembro de 2023, a Objective foi posicionada pelo ISG Provider Lens™ Next Gen ADM Services Brazil 2023 como líder no quadrante de ADM (Application Development Management), em desenvolvimento de projetos ágeis. Mais informações sobre a empresa no site: https://www.objective.com.br/.

Jorge Sellmer, CRO da Objective