Marcelo Silva será um dos palestrantes do 3º Seminário Seg News de Seguro de Transporte de Cargas

3º SEMINÁRIO EAD SEG NEWS DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Lei 14.599-2023 (RC Transportador) – Gerenciamento de Riscos – Tecnologia-MGA´s – Regulação de Sinistros



Data: 03 de Julho de 2024

Hora: 14h00 ás 17h30

Inscrição: R$ 80,00 (A partir de 2 Inscrições R$70,00)

Plataforma: Google Meet (Ao Vivo)

Realização: Centro de Capacitação Profissional Seg News (www.agenciasegnews.com.br)

Coordenação: Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News

Publico Alvo: Profissionais de Companhias de Seguro, Corretoras de Seguros, Advogados, Consultorias, Gerenciadoras de Riscos, Empresas de Regulação de Sinistros, Empresas de Tecnologia e Rastreamento

Palestrantes Confirmados:

Bruna Medeiros, Presidente da GRISTEC – Associação Brasileira das Empresas de GRis e TECs

Frederico Leopoldo, Presidente do CIST (Clube Internacional de Seguro de Transportes)

Marcelo Silva, Subscritor na Albatroz MGA

Paulo Alves, Diretor Técnico de Transportes na EZZE Seguros

Inscreva-se através do link: agenciasegnews.com.br/3-seminario-de-seguro-de-transporte-de-cargas/