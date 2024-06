MDS Brasil conquista certificação Great Place to Work

Este reconhecimento destaca a corretora como um excelente lugar para se trabalhar, reforçando seu compromisso com um ambiente de trabalho diverso, inclusivo e focado no desenvolvimento profissional – A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de Seguros, Resseguros, Gestão de Benefícios e Consultoria de Riscos conquistou a certificação Great Place to Work (GPTW). Este selo é uma verificação concedida às empresas que são consideradas pelos seus próprios funcionários como um “excelente lugar para se trabalhar”.

A certificação foi obtida após uma pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work, que contou com a participação de colaboradores convidados. Com duração de 15 dias, 70% dos profissionais da MDS Brasil responderam, de forma anônima, questões sobre cultura organizacional, gestão de pessoas e oportunidades de crescimento profissional.

“Receber a certificaçãoGreat Place to Work é o reconhecimento do nosso ambiente de trabalho excepcional, positivo e colaborativo com oportunidades de desenvolvimento profissional por meio de uma cultura inclusiva e inovadora. A certificação valida as práticas e valores da empresa, destacando-a como um excelente lugar para se trabalhar”, conta Luciana Lopardo, Diretora Executiva de Recursos Humanos da MDS Brasil.

A MDS Brasil continua empenhada em desenvolver políticas e práticas que melhorem a satisfação e o bem-estar dos seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho diverso, inclusivo e colaborativo.



Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguros e resseguros, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder de mercado em Portugal, está entre os maiores no Brasil e presente também em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal e na África com a marca MDS RE e no Chile através da RSG. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Por meio da HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.