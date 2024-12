Novo site da ID Seguro amplia acesso a certificados digitais com foco em segurança e confiabilidade

A Autoridade Certificadora conta com uma rede experiente de corretores de seguros na distribuição dos produtos – A ID Seguro (Autoridade Certificadora Sincor), anuncia o lançamento do seu novo site, projetado para oferecer uma experiência mais moderna e acessível aos consumidores em busca de certificados digitais. Este novo ambiente virtual não apenas promove uma interface intuitiva e de fácil navegação, mas também reforça os altos padrões de segurança que são específicos da ID Seguro. Para acessar, clique aqui.

Com uma rede comercial composta por corretores de seguros, verdadeiros especialistas em proteção, a ID Seguro garante que cada transação digital seja ainda mais confiável. Além disso, toda a operação é duplamente auditada pelos órgãos reguladores. Este compromisso com a segurança é parte fundamental da estratégia da ID Seguro de se tornar ainda mais relevante no dia a dia das pessoas, facilitando o acesso a certificados digitais essenciais para operações online.

A diretora da ID Seguro, Patrícia Paiva, destaca a importância deste lançamento para ampliar os resultados das corretoras que oferecem o certificado digital para seus clientes. “O novo site não apenas simplifica o processo de obtenção de certificados digitais, mas também reforça nosso compromisso inabalável com a segurança cibernética. Queremos oferecer tranquilidade aos nossos clientes em cada interação online.”

Já o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, reforça a relevância para o setor. “A ID Seguro é uma parceira estratégica dos corretores de seguros, ao possibilitar que eles aumentem o leque de produtos e serviços de proteção e segurança aos seus clientes. O corretor já protege a vida e o patrimônio das pessoas e, com a ID, passam a garantir essa segurança também na internet”, aponta.

O novo site da ID Seguro já está disponível para acesso, proporcionando aos consumidores uma maneira mais segura e eficiente de adquirir certificados digitais, essenciais para transações online confidenciais e protegidas.