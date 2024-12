Corretores da SegPartners contam com parceria para atuação em seguros de transportes

O especialista Walter Venturi promove negócios compartilhados permitindo a diversificação da carteira dos profissionais – O seguro de transportes, que exige conhecimento especializado, é mais um nicho de negócios compartilhados promovido pela SegPartners Brasil Corretora de Seguros S.A (SPB) – empresa que reúne corretoras de seguros para otimizar operações e as representa perante as seguradoras. É uma ótima oportunidade para o corretor que deseja ampliar seu portfólio de produtos e ingressar na venda dos seguros de transportes, considerando a importância do transporte de cargas para o desenvolvimento do Brasil.

Facilitando a atuação e garantindo bom atendimento aos clientes, os corretores de seguros de todo o país, membros da SegPartners, contam com o conhecimento especializado de Walter Venturi, da Venturi Corretora de Seguros, de São Paulo-SP.

Segundo o especialista, o ramo é contratado por empresas de todos os tamanhos e segmentos, por exemplo embarcadores de produtos, assim como transportadores e operadores logísticos de todos modais de transporte em todo o país. “Pelo seu tamanho e amplitude de cobertura, o ramo de transportes é uma enorme oportunidade de negócios e é um segmento onde o corretor pode agregar valor através dos seus serviços porque as interações com clientes, seguradora, gerenciadores de risco, por exemplo, são frequentes permitindo que corretores com conhecimento e experiência sejam apreciados pelos segurados, seguradoras e prestadores de serviço”, aponta.

Porém, a especialização também é uma necessidade pela dinâmica do próprio segmento, com sinistros acontecendo com frequência e exigindo velocidade de resposta de todos que atendem o cliente. Adicionalmente, as apólices em geral têm cláusulas e regras que podem ser específicas para segmentos e/ou para operações individuais e o corretor tem um papel importante como consultor do cliente apoiando na sua gestão visando preservar coberturas e facilitar a interação técnica com as seguradoras.

Walter Venturi atua com seguros de transportes há mais de 30 anos, iniciou em corretora especialista no segmento, onde passou por várias áreas, e desde então construiu toda sua carreira com este foco. É um dos sócios fundadores do CIST (Clube Internacional de Seguros de Transportes) e atuou por muito tempo na Comissão de Transportes doo Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros de São Paulo). “Na Venturi Corretora de Seguros não trabalhamos com nenhum outro produto: não fazemos seguro de automóvel, de vida, de barco ou de saúde, somos realmente especialistas”, conta. A estrutura da empresa conta com 10 profissionais, todos com carreira construída neste segmento, seja em outras corretoras atuando com seguros de carga ou seguradoras.

As parcerias com corretores começaram desde a fundação da corretora, em 2013. “Com nosso apoio, corretores que não são especialistas em carga podem fazer bons negócios. Cuidamos de toda a parte técnica e assistência e eles ficam com a parte comercial. Com a SegPartners temos disponibilizado este serviço de maneira bem completa, onde também a parte comercial junto com os corretores, sempre os mantenho em cópia acompanhando todo o processo. A comissão é em co-corretagem, na qual o parceiro recebe uma parte e nós outra, e a apólice é emitida em nome do corretor. É uma forma de atuação muito boa, que tem dado muito certo”.

Walter conta que a Venturi Corretora também possui parcerias com transportadoras e embarcadoras, e essa mesma estrutura tem condição de atender outros corretores. “Desde que abrimos essa oportunidade, nos tornamos praticamente uma das primeiras assessorias de seguros especializada em transportes, apesar de sermos na verdade uma corretora de seguros que gosta de estabelecer parcerias”.

Foto: O corretor especialista em seguros de transportes, Walter Venturi