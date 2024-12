CSP-MG realiza confraternização marcante com tema “Carpe Diem”

No dia 5 de dezembro, o Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) promoveu sua tradicional confraternização de fim de ano no histórico Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Com o tema “Carpe Diem”, a celebração reuniu representantes do mercado de seguros, reforçando a importância de viver o presente e celebrar as conquistas coletivas.

O evento foi aberto pelo presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, que emocionou os presentes com um discurso reflexivo sobre gratidão e a importância de aproveitar o momento presente. Em seguida, o diretor Maurício Tadeu Barros Morais destacou as realizações da entidade ao longo de 2024, reafirmando o compromisso do CSP-MG com a capacitação e o fortalecimento do setor.

A cerimônia foi marcada por homenagens a pessoas, empresas e instituições que contribuem para o crescimento e a excelência do mercado de seguros. Destaque para a entrega de placas comemorativas às novas beneméritas Insurance Market, C6 Seg, Solidus Administradora e Porto, e às já consolidadas TGL, que celebra 20 anos de atuação, e o Seguro PASI, que completou 35 anos de história.

O CSP-MG também homenageou a entidade coirmã, ISB Brasil, que celebrou 40 anos de “uma trajetória transformadora no setor”, e o corretor de seguros Jessé Oliveira, reconhecido por sua assiduidade e compromisso com a capacitação profissional.

O momento mais aguardado foi a homenagem surpresa ao veterano do mercado de seguros, Adelson Almeida Cunha, agraciado com o Troféu Mérito Profissional. Com mais de 40 anos de dedicação ao setor, Adelson construiu uma carreira sólida em seguradoras como Minas Brasil, Zurich e Bemge e atualmente atua como corretor de seguros, sendo sócio da Global Gold Administração e Corretagem de Seguros e do Grupo AssistMe.

Emocionado, Adelson agradeceu a homenagem. “Jamais esperei receber uma homenagem assim. Foram mais de 40 anos de dedicação ao mercado de seguros, e o reconhecimento, vindo de colegas e amigos, é muito especial. Agradeço a todos por confiarem em mim e me proporcionarem este momento tão significativo”, disse. Sua família e amigos estiveram presentes, tornando o momento ainda mais inesquecível.

Encerrando a solenidade, os convidados foram recepcionados com um delicioso almoço, momento em que puderam confraternizar, reforçando os laços de união e cooperação que movem o setor.

“O evento reafirmou o papel do CSP-MG como um pilar de desenvolvimento do mercado de seguros, fortalecendo relações e promovendo a valorização de seus agentes. Com gratidão e um olhar para o futuro, o Clube encerra 2024 celebrando suas conquistas e renovando os votos para um novo ano repleto de realizações”, finalizou o presidente João Paulo Moreira de Mello.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG, emocionou os presentes com discurso reflexivo sobre gratidão e a importância de aproveitar o momento presente (Foto: Arnaldo Athayde)