CCS-SP realiza festa de confraternização e celebra ano produtivo

Com música ao vivo e sorteio de brindes, evento reuniu associados e convidados para comemorar em grande estilo o final das atividades no ano. O Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP) realizou sua Festa de Confraternização na noite de 4 de dezembro, no Terraza San Paolo, na capital paulista, com a presença de associados e convidados. O local, que funciona no icônico edifício Itália, possui terraço e vista panorâmica da Praça da República e entorno.

Além do serviço de buffet, com petiscos, mesa de frios e open bar, o evento teve sorteio de brindes e como atração artística a Banda Claudia Chaim, que interpretou grandes hits do samba de raiz. Em estilo informal e descontraído, o encontro também alegrou os convidados com o sorteio de brindes ofertados por seguradoras e empresas do setor, além do Sincor-SP e do próprio CCS-SP.

Em meio a muita expectativa, o mentor do CCS-SP, Álvaro Fonseca, juntamente com outros membros da diretoria, realizou o sorteio, com direito a torcida. Alguns associados mais sortudos levaram para casa diversos brindes, como kit praia, mochilas, malas de viagem, cafeteira elétrica, kits de brindes e de copos e até uma TV.

Ofertaram brindes para o sorteio as empresas: Allianz Seguros, Bradesco Auto/RE, Bradesco Vida e Previdência, Ituran, Maxpar, Sompo Seguros e Tokio Marine Seguradora. Neste ano, os acompanhantes dos associados também foram presenteados com panetones oferecidos pela Brazil Health.

O mentor Álvaro Fonseca aproveitou a ocasião para agradecer o apoio e a colaboração de sua diretoria na primeira gestão, encerrada em setembro, e para dar as boas-vindas a dois novos membros da diretoria de sua segunda gestão, iniciada em outubro. Em um balanço das atividades do CCS-SP em 2024, ele considerou o resultado bastante positivo.

“Foi um ano produtivo, com muitos eventos, ampla participação dos associados e de empresas parceiras”, disse Álvaro Fonseca. Para 2025, ele adiantou que a agenda de eventos já está quase completa. “Já temos várias datas reservadas para o nosso tradicional almoço mensal. Esperamos que seja um bom ano, bastante produtivo para todos”, disse.

Foto: Mentor Álvaro Fonseca (ao microfone) e diretoria do CCS-SP

(*) Antranik Photos