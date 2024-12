Lockton Brasil reforça presença no nordeste com a contratação de Agildo Neto como Gerente Comercial

A Lockton, maior corretora de seguros independente e privada do mundo, anuncia a contratação de Agildo Neto como Gerente Comercial da filial Nordeste. Com base em Recife, Agildo terá como missão expandir a presença da companhia nas principais capitais da região, fortalecendo o compromisso da empresa com o mercado local.

Com vasta experiência no setor de seguros e um profundo conhecimento do cenário empresarial nordestino, Agildo traz uma abordagem focada na personalização de soluções e na construção de relacionamentos duradouros, um aspecto crucial para o desenvolvimento de negócios na região. “Um dos maiores desafios que enfrentamos no Nordeste é a percepção cultural de que o seguro é um custo dispensável. Nosso papel é mudar essa mentalidade, mostrando que o seguro é uma ferramenta essencial para a sustentabilidade dos negócios”, destaca Agildo.

A chegada de executivo reforça a estratégia de expansão da Lockton na região Nordeste, que busca oferecer soluções customizadas para diversos setores, desde riscos climáticos até cibernéticos, além de seguros voltados para a sustentabilidade e a proteção de ativos empresariais. “Estamos comprometidos em oferecer um serviço de excelência, levando em consideração as particularidades da região. A expectativa é consolidar ainda mais a presença da Lockton no Nordeste”, finaliza o executivo.

“O Agildo é uma das referências do mercado de seguros nordestino. Sua expertise e relacionamento certamente irão contribuir bastante para o crescimento regional da companhia, que se consolida como a única corretora multinacional com presença comercial nas três maiores capitais do Nordeste, trazendo ainda mais proximidade e qualidade de atendimento aos nossos clientes” completa Adriano Viana, Diretor Regional – Norte e Nordeste.

Sobre a Lockton

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte. Atualmente, oferece de maneira global soluções de riscos, benefícios e seguros por meio de seus 10 mil colaboradores e administra uma carteira de mais de 65 mil clientes. Premiada pela revista Insurance Business como Melhor Empresa para Trabalhar em Seguros por 13 anos consecutivos, em 2022, a Lockton foi nomeada entre as Empresas com Melhor Gestão pela Deloitte e pelo Wall Street Journal. Recentemente, a Forbes reconheceu a instituição como Melhor Empregador da América, nas categorias Grandes Empresas e Diversidade.