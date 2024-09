Nova Solução da Aon Apoia a Saúde Financeira da Força de Trabalho

Ferramenta visa melhorar a gestão financeira pessoal e reduzir o estresse financeiro dos colaboradores – A Aon plc (NYSE: AON), líder global em serviços profissionais, revela em sua Pesquisa de Benefícios 2023, que 71,2% das empresas brasileiras oferecem algum programa de bem-estar que inclui o aspecto financeiro, mas apenas 39,1% destas organizações contam com alguma iniciativa voltada à educação financeira. Estes dados reforçam a necessidade de se ampliar as ações voltadas a uma boa gestão financeira nas empresas brasileiras, com a oferta de soluções que apoiem as finanças dos trabalhadores.

“A saúde das finanças dos colaboradores é fundamental para o bem-estar geral e a produtividade no ambiente de trabalho,” afirma Harenton Ribeiro, head de Wealth da Aon. “A nova solução de bem-estar financeiro da Aon, proporciona ferramentas práticas e entrega suporte personalizado para ajudar os colaboradores de nossos clientes a gerirem suas finanças de forma eficaz.”

Dados do Global Financial Wellbeing Report 2024, da Nudge, mostram que 72% dos indivíduos estão focados em gerenciar suas dívidas, enquanto 53% enfrentam o estresse adicional de lidar com os débitos de entes queridos. No Brasil, segundo a Serasa, existem cerca de 72,54 milhões de inadimplentes, representando 44,04% da população adulta, com um valor de dívida médio por pessoa de R$ 5.445,31 e um total de dívidas atingindo R$ 394,9 bilhões.

A nova solução de bem-estar financeiro da Aon, que já está disponível, oferece:

•Educação Financeira Personalizada: Conteúdos e orientações adaptadas às necessidades individuais dos colaboradores, com base em suas metas financeiras.

•Consultoria Financeira: Suporte especializado por meio de consultores em temas como orçamento pessoal, renegociação de dívidas e planejamento de aposentadoria, acessível via videoconferência.

•Relatórios e Acompanhamento Contínuo: Relatórios trimestrais que acompanham a evolução da saúde financeira dos colaboradores.

•Engajamento e Incentivos: Funcionalidades de gamificação, como gincanas de saúde financeira, incentivando a participação ativa dos funcionários.

A gestão financeira eficaz está diretamente ligada ao aumento da produtividade e da satisfação no trabalho. “Colaboradores com maior segurança financeira demonstram maior comprometimento, criatividade e bem-estar geral. Com mais da metade da população brasileira enfrentando alto estresse financeiro, segundo a 7ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa da ANBIMA realizada com o Datafolha, as empresas devem priorizar essa questão. Mais de 50% dos respondentes da pesquisa afirmam que preocupações com despesas, falta de dinheiro e inadimplência são motivos de estresse. Os impactos são ainda mais acentuados na classe D/E, com 62%, enquanto a classe C mantém a média da população, com 53%, e a classe A/B fica levemente abaixo, com 40%. Entre os que investem em produtos financeiros, o percentual é de 45%,” ressalta Harenton Ribeiro. “Com esta solução, buscamos oferecer um apoio completo que vai além da simples educação financeira, incluindo consultorias e ferramentas de acompanhamento contínuo.”

Sobre a Aon

Aon plc (NYSE: AON) existe para dar melhor forma às decisões – para proteger e enriquecer a vida das pessoas em todo o mundo. Nossa equipe fornece aos nossos clientes, em mais de 120 países e territórios, consultoria e soluções que lhes dão clareza e confiança para tomar as melhores decisões para proteger e expandir seus negócios.