DS Beline promove ações de conscientização para Dia Nacional do Trânsito

Empresa realiza campanha para conscientizar sobre a importância de atitudes seguras no trânsito, e oferece assessoria especializada às vítimas de acidentes – Em alusão ao Dia Nacional do Trânsito, celebrado em 25 de setembro, a DS Beline, empresa especializada em assessoria para vítimas de acidentes, está promovendo uma campanha especial de conscientização em Osasco desde o dia 16 de setembro. A ação, que ocorre até o dia 28, tem como objetivo mobilizar a população e alertar sobre a importância de comportamentos responsáveis no trânsito, além de informar sobre os direitos das vítimas de acidentes.

O Dia Nacional do Trânsito foi instituído em 1997 com a criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com o propósito de conscientizar motoristas, ciclistas, pedestres e motociclistas sobre a responsabilidade de cada um na preservação de vidas nas vias públicas. “Cada escolha que fazemos no trânsito pode significar a diferença entre a vida e a tragédia. Atitudes conscientes são essenciais para garantir um ambiente mais seguro para todos e a nossa missão é conscientizar e compartilhar nosso conhecimento e serviços nesse ponto”, conclui Caroline Alves, Head de Planejamento da DS Beline.

A segurança no trânsito é uma preocupação crescente no país, especialmente em grandes centros urbanos como São Paulo, que registrou, no primeiro semestre deste ano, 3.554 óbitos em acidentes, de acordo com o Infosiga, plataforma de estatísticas do Detran-SP. Entre as vítimas, pedestres, ciclistas e motociclistas são os mais vulneráveis, com 829, 257 e 1.487 mortes, respectivamente.

Esses números alarmantes reforçam a necessidade de um trânsito mais consciente e seguro. A combinação de álcool e direção, a distração ao volante e o desrespeito às normas de trânsito continuam sendo as principais causas de acidentes fatais. Os dados revelam que a maior parte das ocorrências com óbito acontecem durante a noite e a madrugada, sendo sábado e domingo os dias mais letais.

A campanha enfatiza ações simples, porém essenciais, para prevenir acidentes de trânsitos e salvar vidas, como respeitar os limites de velocidade, evitar o uso do celular ao dirigir e dar prioridade aos pedestres. O uso do cinto de segurança, a manutenção de uma distância segura entre veículos e a atenção redobrada aos motociclistas também estão entre os comportamentos responsáveis recomendados para reduzir acidentes.

No entanto, quando essas medidas falham e os acidentes acontecem, o seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) deve ser acionado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres. A cobertura desse seguro se aplica para despesas médicas, invalidez permanente e até casos de morte.

Segundo Caroline, muitas vítimas enfrentam dificuldades ao acionar o DPVAT, como exigências burocráticas ou pagamentos abaixo do valor adequado, devido ao desconhecimento de seus direitos e à falta de suporte apropriado.

A DS Beline oferece assessoria completa para pessoas que sofreram acidentes de trânsito por meio de atendimento personalizado e especializado. “Nosso foco é garantir que as vítimas recebam a compensação justa pelos danos sofridos e possam superar as barreiras burocráticas”, explica Caroline Alves.

A ação inclui panfletagem no calçadão do centro da cidade e em residências, buscando alertar a população sobre a importância de um trânsito mais seguro. Para incentivar a participação, a campanha também oferece premiação. No dia 25, haverá uma ação, na filial da DS Beline, com distribuição de brindes e cupons exclusivo para clientes. Cada cupom permitirá concorrer ao sorteio com prêmios – que incluem uma TV, um celular e uma air fryer, sendo um prêmio para cada ganhador – e acontecerá ao vivo no Instagram da empresa (@dsbeline), no dia 28 de setembro.

“A nossa campanha visa não apenas conscientizar sobre os perigos de um trânsito irresponsável, mas também apoiar as vítimas de acidentes, oferecendo o suporte necessários para que tenham acesso aos seus direitos”, finaliza a Head de Planejamento, Caroline Alves.

Sobre a DS Beline Assessoria

Fundada em abril de 2020, a DS Beline Assessoria é uma empresa especializada em fornecer suporte a pessoas que sofreram acidentes e ficaram com sequelas, facilitando o acesso a indenizações e benefícios. A empresa oferece uma ampla gama de serviços, incluindo assessoria para obtenção seguros de vida privados e empresariais, seguro DPVAT, possíveis benefícios previdenciários (INSS), ações reparatórias, e resolução de negativas em coberturas de seguros de vida em geral. A DS Beline se destaca pelo atendimento personalizado e humanizado, ajudando seus clientes a superarem as dificuldades resultantes dos acidentes.

