3S Tecnologia anuncia aquisição da blindadora Autolife

Solução de monitoramento de caminhões e carga agora contará com blindagem de pesados – A 3S Tecnologia, empresa especializada em soluções de segurança e telemetria para veículos pesados e locadoras, anuncia a aquisição da Autolife, referência em blindagem. A Aquisição visa transformar a forma como o mercado de seguros avalia os riscos no transporte de cargas e mercadorias.

Além do pioneirismo em tecnologias de localização e imobilização, a 3S propõe uma nova abordagem para aumentar a proteção de caminhões e cargas, adicionando a blindagem ao seu portfólio. Além de aumentar a segurança, a tecnologia aliada a segurança física da blindagem traz benefícios diretos às transportadoras na negociação de apólices de seguro, com a redução de riscos.

Segundo o CEO da 3S Tecnologia, Anderson Bochoglonian, a aquisição da empresa potencializa a proteção física e tecnológica para caminhões e veículos pesados, abrindo novas oportunidades no mercado de seguros. “Ao integrar a blindagem da Autolife com as nossas soluções de monitoramento, as transportadoras ganham uma segurança completa, que vai além da proteção física. As seguradoras reconhecem essa redução de risco e tendem a oferecer apólices mais competitivas”, destaca.

Melhoria nas Apólices de Seguro

A soma de tecnologias de monitoramento, imobilização com a blindagem de caminhões e carretas gera para transportadores e embarcadores condições mais vantajosas em suas apólices de seguros. A capacidade de recuperação rápida do veículo faz com que as seguradoras ofereçam vantagens como: maior limite de embarque, dispensa do uso de escolta e/ou iscas, aceitação mais abrangente de mercadorias de alto valor agregado (visadas).

“Para se ter ideia, uma carreta blindada pode transportar entre R$1,5 milhões até R$50 milhões (projetos especiais) em produtos, sejam eles alimentícios, eletrônicos, matérias-primas, commodities e outros.”, comenta.

O combo de proteção oferecido pelas junções das soluções de monitoramento em tempo real e pela blindagem assegura que as transportadoras minimizem os riscos de perda da carga, reforçando a segurança das operações e elevando a confiança no transporte rodoviário.

“Dentro do portfólio da 3S Tecnologia, temos serviços que visam evitar graves problemas para as transportadoras. Seja um monitoramento em tempo real, as tecnologias de imobilização de caminhões patenteadas pela marca ou a atividade de pronta resposta, combinadas à blindagem geram maior segurança e eficiência operacional, garantindo que o investimento em soluções de segurança da 3S se pague em até 12 meses. A redução de fraudes garante um retorno rápido e sustentável para as transportadoras”, finaliza o CEO.

Sobre a 3S Tecnologia

Fundada em 2005, a 3S Tecnologia é uma empresa especializada em soluções de rastreamento de veículos pesados, veículos leves, cargas, carretas e frotas, recuperação de veículos roubados, painéis de gestão logística e prevenção de perdas no TRC. Saiba mais em: https://www.3stecnologia.net.br/index.html

Foto: Esquerda – Cleber Machado – CEO da Autolife; direita – Anderson Bochoglonian – CEO da 3S Tecnologia

Divulgação