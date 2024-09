Prêmio Seg News 2025 homenageará destaques do mercado e comemora os 20 anos da Agência Seg News

O evento está confirmado para ser realizado no dia 30 de maio de 2025 no auditório do Instituto de Engenharia (SP) e contará com a presença de empresas e profissionais de destaque do setor.



Data: 30 de Maio de 2025 – Presencial & On Line

Local: Auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo

Rua Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana (SP-Capital)

O Prêmio Seg News – Produtos, Marketing & Serviços, em sua 18a Edição, o evento é realizado pela Agência Seg News desde a sua fundação, em 2005. É um dos destaques do mercado e tem como objetivo promover e destacar empresas dos diversos segmentos que atuam em função das suas performances. A premiação é sempre justificada pela excelência na prestação de serviços, produtos diferenciados, planejamento e execução das suas estratégias de marketing, entre outros diferenciais apresentados pelas empresas que participam e recebem o Prêmio Seg News!

AGÊNCIA SEGNEWS 20 ANOS!

A Agência Seg News foi criada em janeiro de 2005 com o objetivo de se posicionar como um dos principais veículos de midia especializada do setor de seguros. Hoje é uma referência em termos de divulgação e também de intercâmbio entre os profissionais de companhias de seguros, corretoras de seguros, advogados especializados entre outros segmentos. O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews), que é um dos pilares da Agência Seg News, também foi lançado em 2005 e conta hoje com mais de 30 profissionais do setor que nos apoiam através de apresentação de palestras em Fóruns de Debates, Seminários, Workshops e Cursos On Line sobre temas importantes como: Seguro Garantia, Seguro de Transportes, Seguros Property, Riscos de Engenharia, Seguros Agro, Lucros Cessantes, Riscos Cibernéticos, Regulação de Sinistros, Vistoria etc. Todos os eventos concedem Certificados aos participantes. No período de 20 anos de atuação, o CCPSegNews já realizou mais de 300 eventos, portanto, trata-se de um grande diferencial da Agência Seg News por ser uma referência de especialização, já que nossos colaboradores também escrevem artigos e colaboram com a ampliação da cultura do seguro e desenvolvimento profissional do mercado…