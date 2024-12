Nova parceria oferece mais segurança: Chubb e Shopee lançam seguros para consumidores do marketplace

A plataforma oferece aos usuários seguro contra roubo, furto qualificado e danos para celulares, TVs e outras categorias elegíveis – Em uma parceria estratégica para oferecer mais segurança e tranquilidade durante as compras, a Chubb, líder mundial em seguros, e a Shopee, um marketplace que conecta vendedores, consumidores e grandes marcas, passam a oferecer seguro com proteção contra roubo, furto qualificado e danos acidentais para produtos adquiridos na plataforma — como celulares, TVs e outros eletrônicos elegíveis. O processo de adesão é simples, e a cobertura está disponível em todo o Brasil.

Com este lançamento, os usuários que adquirirem itens selecionados de vendedores brasileiros poderão adicionar o seguro no momento da finalização da compra, garantindo a reposição ou reparo em caso de imprevistos. A implementação foi viabilizada pelo Chubb Studio, a plataforma de integração tecnológica da Chubb, que permite a oferta de seguro de forma ágil e integrada. “Estamos muito satisfeitos com a nossa parceria com a Shopee para atender às necessidades dos consumidores brasileiros, oferecendo uma solução alinhada à sua jornada de compra online,” comenta Leandro Martinez, Presidente da Chubb Brasil.

“Temos como compromisso sempre buscar formas de tornar a experiência de compra mais segura e conveniente para nossos consumidores. Essa parceria com a Chubb nos permite oferecer uma solução de seguro acessível e confiável, especialmente em categorias de alto valor, como eletrônicos”, comenta Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee.

Como Adquirir o Seguro?

Os consumidores podem verificar a elegibilidade do produto diretamente nos anúncios, onde itens com cobertura exibirão o selo “Seguros Disponíveis”. No momento da finalização da compra, basta selecionar “Seguro contra roubo, furto qualificado e danos” para garantir a proteção do produto por até 12 meses.

Sobre a Chubb

A Chubb é líder mundial em seguros. Com operações em 54 países e territórios, oferece seguros comerciais e de propriedade, além de seguros contra acidentes pessoais e de saúde complementar, resseguros e seguros de vida para uma ampla gama de clientes. Como empresa de subscrição, avaliamos, assumimos e gerenciamos riscos com conhecimento e disciplina. Prestamos serviços e pagamos sinistros de forma rápida e justa. A empresa também se destaca por sua extensa gama de produtos e serviços, ampla capacidade de distribuição, excepcional solidez financeira e operações locais em todo o mundo. A Chubb Limited é listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: CB) e faz parte do índice S&P 500. A Chubb tem escritórios executivos em Zurique, Nova York, Londres, Paris e outros locais, empregando aproximadamente 40.000 pessoas globalmente. Informações adicionais podem ser encontradas em: www.chubb.com. Siga-nos em nossas redes: https://www.linkedin.com/company/chubb | @ChubbBrasil

Sobre a Shopee

A Shopee é um marketplace que conecta vendedores e consumidores em uma experiência de compra fácil, segura e divertida. Lançada em 2015 em Singapura, a Shopee iniciou a operação local em 2020. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mais de 15 mil colaboradores e dois escritórios na cidade de São Paulo. A empresa possui 12 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos por todo o país, para atender as vendas dos seus mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, que hoje são responsáveis por 90% das transações da plataforma. A Shopee tem como compromisso ajudar marcas e empreendedores locais a se digitalizarem e terem sucesso no comércio eletrônico, contribuindo para a economia do país. A plataforma faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), líder global de internet para consumidores, cuja missão é melhorar a vida dos usuários e pequenas empresas com tecnologia por meio de seus três negócios principais: Shopee, Garena e SeaMoney.

Foto: Leandro Martinez, Presidente da Chubb Brasil.