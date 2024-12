HotelDO lança a campanha “Natal de Prêmios” em parceria com Universal Assistance

A HotelDO – referência no mercado B2B na América Latina – lança a campanha promocional “Natal de Prêmios”, em parceria com a Universal Assistance. Até o dia 31 de dezembro de 2024, os agentes de viagem que venderem planos de seguro-viagem por meio da plataforma da HotelDO, concorrerão a prêmios especiais.

O resultado será divulgado no dia 20 de janeiro de 2025, e os prêmios incluem:

1º lugar: Caixa de som JBL.

2º e 3º lugares: Alexa Echo.

“Essa parceria com a Universal Assistance fortalece nosso compromisso de apoiar os agentes de viagem, destacando a importância do seguro-viagem como um serviço essencial”, diz Marcio Nogueira, diretor Comercial da HotelDO. “A campanha é uma oportunidade também para reconhecermos o trabalho dos nossos clientes e incentivarmos a excelência nas vendas.”

Sobre a HotelDO

Há mais de 20 anos dedicada ao mercado de viagens B2B, a HotelDO é referência na América Latina. Para atender os agentes de viagens, a operadora mantém em sua plataforma de reservas online um amplo portfólio de produtos turísticos e conta com uma equipe de consultores especializados. A HotelDO é uma marca da mexicana Best Day Travel Group, que foi adquirida em 2020 pelo Grupo Decolar, empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina.

Para saber mais, clique aqui: https://pt-hoteldo.e-agencias.com/login