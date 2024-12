Inscrições abertas para o I Seminário Seg News Construindo Seguro – Garantias e a Nova Lei de Licitações

O evento será no formato presencial e está agendado para o dia 27 de março de 2025. Estão confirmadas as participações de especialistas no tema. Palestrantes Confirmados: Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News – Coordenação; Carolina Vieira, CEO e Sócia na Lavoro Seguros; Dr. Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil; Robson Reginato Teixeira, Diretor Presidente da Bellco Corretora de Seguros e Rogério Gonçalves, Diretor Técnico da REAG Seguradora.

VAGAS LIMITADAS – RESERVE SUA INSCRIÇÃO NO LINK:

https://agenciasegnews.com.br/construindo-seguro-garantias-e-a-nova-lei-de-licitacoes

I SEMINÁRIO SEG NEWS CONSTRUINDO SEGURO – GARANTIAS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Impactos e Oportunidades no Seguro Garantia com a Nova Lei de Licitações

Data: 27 de março de 2025 – Das 9h00 ás 12h30

Local: Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

Realização: www.agenciasegnews.com.br

Programa:

9h00 ás 9h30

Palestra de Abertura: “Panorama atual do Seguro Garantia no Brasil”

Palestrante: Dr. Luis Felipe Pellon, CEO Partner do Escritório Pellon & Associados e Presidente do Grupo Nacional de Garantia da AIDA Brasil

I Painel (9h30 ás 10h10) – Aspectos Gerais da Circular 662 e seus Reflexos nas Operações do Mercado”

Palestrante: Rogério Gonçalves, Diretor Técnico da REAG Seguradora

II Painel (10h20 ás 11h00) A nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) e seus impactos no Seguro Garantia

Palestrante: Robson Reginato Teixeira, Diretor Presidente da Bellco Corretora de Seguros

Coffe Break: 11h00 ás 11h20

III Painel (11h20 ás 12h10) – A nova “fase” do Seguro Garantia com a Cláusula de Retomada X Regulação de Sinistros

Palestrante: Carolina Vieira, CEO e Sócia na Lavoro Seguros

12h10 ás 12h30 – Considerações Finais

Inscrições:

Preço: 220,00

*A partir de 02 inscrições……………..R$ 200,00 (Cada)

Formas de Pagamento:

Pix: 11 934157357 ou Boleto